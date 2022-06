ZBOG GROBA MARINKOVIĆA SE KRSTI CELA SRBIJA: Pa šta ste mrtvima to stavili, malograđanština i nepismenost! (FOTO)

Dizajnirali grob specijalno za rakiju.

Pravo ogledalo običaja našeg naroda odavno se može videti na svadbama i sahranama. Često internetom kruže slike i snimci sa večnih počivališta, ali je grob Marinkovića, pokojne Slavice i pokojnog Zorana postao hit za sebe.

Da naš narod u pojedinim krajevima često pojede i popije nešto na groblju, onako za dušu, poznato je svima, ali da dizajnira grob specijalno za tu namenu, e to je već situacija za sebe.

Marinkovići su pored nadgrobnog spomenika dobili i pravo malo bure sa sve točilicom! Da li su to oni tražili za života ili su im bure podigli i napunili naslednici ne zna se, ali su komentari na ovu neobičnu skalameriju brojni i burni.

"Malograđanština i nepismenost"

"Vidi ih ovi imaju i infuziju"

"Da li dolivaju, zna li se šta"

Možda je pravi duh čitave ujdurme zabeležio izvesni Milomir koji je ispričao vic koji se neobično podudara sa ovim neobičnim spomenikom.

"Voleo Era da ide u lov jer je društvo i rakija dobra pa se ljudski provede i napije i pijan jedva dovuče kući ... trpela to žena dok jednog dana ne reši da proba da ga zaplaši pa kad mrtav pijan dođe ona go položi na pod i pokrije drvenim sandukom ... računala je da će se prepasti kad se otrezni i pomisliti da je umro ... čeka ona tako da se on javi kad u neko vreme Era se probudi i vidi svuda mrak oko njega i stvarno pomilsi da je umro ... pošto je osećao žeđ seti se on da je komšiji bilo juče 40 dana i da su njegovi izlazili na groblje pa poče da kuca jako o sanduk i d aviče ... komšija daj mi na zajam pola litre rakije što su ti tvoji juče doneli vratiću ti sutra kad ovi moji dođu na prvo jutro i donesu mi rakiju ... čuje to žena i podigne sanduk i kaže Eri .... crko dabogda ti i kad umreš misliš samo na rakiju ...!