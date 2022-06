ALKATRAZ JE UKLET, A OVO SU DOKAZI: Ljudi se kunu da je ono što se tamo dešava JEZIVO! (FOTO)

Prošlo je 70 godina od kako je Alkatraz prestao da radi, a jezive priče i dalje se nižu.

Prošlo je skoro 70 godina od kada je prestao sa radom zatvor na istoimenom ostrvu, poznat po maksimalnoj bezbednosti – Alkatraz. Malo ostrvo u sredini zaliva San Franciska u Kaliforniji u SAD u početku je služilo kao svetionik i vojno utvrđenje. Kasnije to mesto postaje federalni zatvor za najveće zločince, a skoro sedam decenija kasnije, Alkatraz je istorijska i turistička atrakcija koju nadzire Nacionalni park "Golden gejt".

Ostrvo je otvoreno za posete, a posetioci mogu doći do ostrva trajektom koji polazi sa doka 33 u San Francisku. Svake godine zatvor poseti više miliona turista iz celog sveta.

Ostrvo je dobilo ime 1775. godine kada je do njega doplovio španski istraživač Huan Manuel de Ajala. Veruje se da ga je on nazvao "La Isla de los Alcatras", što znači "Ostrvo pelikana". Više od 150 godina kasnije, 1934. godine, Alkatraz je proglašen za odlično mesto za smeštanje zarobljenika, jer je okruženo ledenom vodom i jakim morskim strujama, piše24sedam.

Uslovi u zatvoru su bili jako loši. Najveći problem je predstavljala stalna hladnoća i zabrana razgovora među zatvorenicima. Posete su bile dozvoljene samo jednom mesečno. Razgovori su se obavljali telefonom i svaki je bio sniman. Fizički kontakt sa posetiocima je bio strogo zabranjen. U Alkatrazu je u svakom trenutku boravilo 260 zatvorenika, koji su u proseku bili osuđeni na osam godina.

Priče, glasine i legende

"Alkatraz je najozloglašeniji savezni zatvor koji je ova zemlja ikad videla. Njegova istorija ide daleko i duboko, kao i priče, glasine i legende. Amerikanci pominju zle duhove koji su se navodno nalazili na ostrvu i pre nego što je zatvor otvoren", ovo je rečenica kojom je "Los Anđeles tajms" opisao ovaj zatvor.

I Mark Tven je dokumentovao jezivu atmosferu na ostrvu posle posete: "Hladan je kao zima, čak i u letnjim mesecima. Zatvorenici, šumari i posetioci prijavljuju kako se u zatvoru dešavaju paranormalne pojave: čuju šaputanja iz ćelija, vrata ćelija koja se zaključavaju, čuju zvukove sa hodnika, postoje hladna mesta, ponekad se čuju muzički instrumenti i šivaće mašine."

Za one koji veruju u natprirodno, kažu da im je važno barem da pokušaju da čuju sve te glasove, vrištanja, dozivanja i otključavanje i otvaranje zatvorskih ćelija, što su tvrdili mnogi posetioci, ali i zatvorenici koji su neretko proglašavani ludima nakon izlaska.

Jedan od zatvorenika je govorio kako vidi crvene oči po mraku i niko mu nije verovao. Nakon što je celu noć proveo vrišteći, sutradan su ga pronašli zadavljenog.

Nekoliko godina nakon što je Alkatraz zatvoren kao zatvor i otvoren kao turistička atrakcija, grupa Indijanaca je okupirala ostrvo tražeći da se na njemu osnuje univerzitet i kulturni centar. Alkatraz je ipak ostao otvoren za turiste, a istoričari su otkrili u arheološkim iskopavanjima da je na ovom ostrvu nekada bilo indijansko groblje čiji su ostaci još ispod građevine.

Naučnici ipak odbacuju dokaze da je Alkatraz uklet i smatraju da je ta tvrdnja besmislica.

Tretman zatvorenika

Zatvorenici su živeli jednostavno, imali samo stvari preko potrebne za život, poput vode, hrane, krova nad glavom, tuša i lekara.

Jedna od kazni koja se koristila bila je i ona u kojoj su neki zatvorenici privezani lancem koji je na jednom kraju imao kuglu. Nadležni u zatvoru želeli su da to bude mesto kog će se ljudi plašiti, pa su se pobrinuli i za dodatno obezbeđenje.

Oni zatvorenici koji su bili malo bolji, u koje se moglo imati poverenja, imali su neke obaveze kao u tipičnom domaćinstvu.

Od davnih dana, iz vremena prvih doseljenika, verovalo se kako ostrvom šetaju zli duhovi, pa su oni na njega dovodili svoje ljude koje je trebalo kazniti. Ako su počinili neke teške zločine ostavili bi ih na ostrvu zauvek. Verovali su da ako ih ostave na ostrvu, na njemu će i umreti i mučiće ih duhovi do kraja večnosti. Zanimljivo je što je ostrvo i pre nego što je postalo zatvor bilo mesto kažnjavanja.

Zatvorenik broj 85

Jedan od prvih zatvorenika je bio Al Kapone. On je uhapšen 1931. godine zbog utaje poreza. Njemu je u zatvoru bio zabranjen svaki kontakt sa ljudima iz spoljnog sveta. Svirao je bendžo u zatvorskom bendu. Imao je sifilis, te je poslat u bolnicu, pa na kućno lečenje. Umro je 1947. godine. Drugi naziv za Al Kaponea u zatvoru bio je Zatvorenik broj 85.

Čovek ptica

Robert Straud, poznat kao Birdman of Alcatraz, za vreme boravka u zatvoru Levenvort bavio se ornitologijom. On je bio osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva barmena i napastvovanja jedne prostitutke, a inače je bio makro sa Aljaske. Osuđen je na vešanje u zatvoru jer je ubio čuvara, ali je ipak pomilovan i osuđen na doživotnu robiju u Alkatrazu. O njemu je 1962. godine snimljen film Ptičar iz Alkatraza (Birdman of Alcatraz), a njegov lik je tumačio američki glumac Bert Lankaster.

Neuspešna bekstva

Nema dokaza da je iz Alkatraza iko uspeo da pobegne. Bilo je 36 pokušaja, od čega je 23 u startu osujećeno, šestoro ljudi je ubijeno, a dvoje udavljeno. Prvo bekstvo, tj. pokušaj bekstva, desilo se 27. aprila 1936. godine. Prema jednom od pokušaja bekstva snimljen je i čuveni film Bekstvo iz Alkatraza, sa Klintom Istvudom.