Milenković i dr Karajlić: Koncert na Tašu biće naš doktorat! (FOTO+VIDEO)

Muzička tribina "Rock El Clasico" povodom istoimenog koncerta Stefana Milenkovića i Dr Neleta Karajlića, koji će biti održan 21. juna na stadionu Tašmajdan, sinoć je realizovana u Kulturnom centru Grad u Beogradu.

Koliko su rokenrol i klasična muzika zaista udaljeni, šta ih spaja, a šta razdvaja, da li utiču jedno na drugo - neka su od pitanja na koja su učesnici tribine pokušali da odgovore: muzičari Stefan Milenkovic i dr Nele Karajlic, književnik i muzički novinar Branko Rosic i urednik i novinar Zoran Panovic, uz moderatora - TV voditeljku Draganu Kosjerinu.

“Osetio sam da je došlo vreme da uđem u neku novu fazu i da je neophodan novi koncept. Neko bi pomislio da mi je dosta muzike, ali nije tako, već sam postao malo prezasićen onom formom koju sam do sada radio u karijeri već 40 godina”, rekao je Nele Karajlić, nekada frontmen i pevač sarajevske rok grupe “Zabranjeno pušenje”, takođe autor velikih hit TV serijala “Top lista nadrealista” i “Složna braća”.

Karajlić smatra da je projekat saradnje sa Milenkovićem veliki izazov sa kojim je želeo da se obavezno uhvati u koštac.

“Naravno, bilo je već tih kombinacija da jedan orkestar klasične muzike svira instrumentalnu muziku rok kompozicije, i da rokenrol autori sviraju klasiku, ali ovo što mi radimo je ipak nešto drugačije. Ovde u isto vreme se spaja klasična i rokenrol muzika”, objasnio je Nele idejni koncept njihovog poduhvata “Rock El Clasico”, koji je planiran, kako su obojica otkrili, još u periodu pre pandemije korona virusa.

Snimili su i dva video spota za singlove “Gile šampion i Čajkovski” i “Tri ratna havera i Betoven (Peta simfonija)” - verzija od čak sedam i po minuta, kao spajanje hitova grupe “Zabranjeno pušenje” i klasične muzike.

“Stefan mi je otkrio divnog kompozitora Šostakoviča, za kojeg ranije uopšte nisam čuo, a smatram da je neverovatno uzbudljiv”, napomenuo je Karajlić u vezi kombinovanja klasike i rokenrola.

Svetski slavni violinista Stefan Milenković i rok muzičar dr Nele Karajlić - Nenad Janković, kako mu je pravo ime, uveliko su krenuli u kampanju za predstojeći koncert na Svetski dan muzike 21. juna na stadionu Tašmajdan.

Ovaj koncept spajanja klasike i rokenrola u intimnijem krugu prijatelja i kolega predstavili su u Narodnom pozorištu u Beogradu, ispred ckrve Svetog Marka kod Tašmajdana, kao i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) na manifestaciji “Dubai Expo 2020”.

“Za mene je to bilo divno iskustvo, nastupati na takvom mestu. Kroz karijeru sam gledao pred sobom i milion i hiljadu ljudi, pevao sam od SKC-a do Pariske Olimpije, ali Dubai je bilo nešto posebno. Publika se tu sve vreme šeta, gleda na toj svetskoj izložbi šta će da posećuje od mnogih paviljona koji se nude, a scena je skroz ukrug. I mi smo bili kao u ulozi uličnih svirača koji zabavljaju, bore se da zadrže pažnju publici čitavih sat i po, nimalo jednostavno”, otkrio je Karajlić novo koncertno iskustvo.

“Dubai nam je bio diplomski, a koncert na Tašmajdanu će nam biti doktorat”, sa ponosom je istakao muzičar Nele i naglasio da će “biti nešto jako dobro, krv, suze i znoj kao kod svakog rokenrola”.

“Ovaj koncert 21. juna to vam je kao kada uzmete da kuvate neko jelo, spremate ga, i onda ste uzbuđeni kada ga iznesete na sto da ga drugi probaju. Meni je isti osećaj sa koncertom koji nas čeka”, rekao je Dr Nele Karajlić koji trenutno snima drugu sezonu svoje nove TV serije “Složna braća - The Next Đeneration”, što je nastavak originalne “Složne braće” (1995). Svestrani umetnik Nele, osim što je uspešan muzičar, takođe je i glumac, reditelj, književnik, televizijski scenarista.

Stefan Milenković se tokom pandemije vratio iz Amerike da definitivno nastavi život u Srbiji, konkretno je profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde je takođe i umetnički direktor Gradske koncertne dvorane.

On je otkrio da je kao mali slušao pank bendove tipa “Antrax” ili metal grupe kao “Panthera”, i kasnije je zavoleo rokenrol u obliku britanskog sastava “Queen”, tako da je bio daleko od klasike.

“Ja i nisam toliko roker, koliko sam metalac, a volim i hip hop. I prva kaseta u životu, a ne ploča, bila mi je od benda “Antrax”, spomenuo je Milenković, a Nele se ubacio da je u svom domu sa roditeljima slušao klasičnu muziku i odlazio u operu koja mu je bila veoma uzbudljiva i nije mu jasno zašto danas ljudi kažu za nešto “bilo je dosadno kao u operi”.

Moderatorku Draganu Kosjerinu je zanimalo da umetnici objasne koja ambicija stoji iza ovog projekta i kakvu promenu može da nosi muzika u univerzalnom pogledu.

“Nele i ja smo prepoznali neke zajedničke karakteristike ne samo u muzici koju sviramo, već i u nama samima, našim ličnostima. U tom upoznavanju i prepoznavanju, krenuli smo dalje, a to je bio prvobitni proces”, kazao je Milenković, jedan od najtraženijih violinista u Evropi.

Kosjerina je navela da će sam koncert pokazati kako izgleda kada se udruže dvojica najboljih muzičara u svojim oblastima i da će to biti spojiti nespojivo.

“Tražili smo određene univerzalne, energetske, ljudske karakteritsike prema Neletovim autorskim pesmama i mojim kompozticijama, odnosno ne mojim, jer ih nisam ja napisao, već sa mojim repertoarom opusa kojeg znam da interpretiram. Tu se vide neke sličnosti, a naš anđeo čuvar Ana Krstajić nam je sve to spojila, da aranžmani zvuče tako, kao klasika i rokenrol”, naglasio je Milenković i onda se osvrnuo na svoj utisak o koncertu u Dubaiju.

“Bilo mi je neočekivano lepo, uspešno. U centru divno organizovanog haosa, kakav je Dubai, mi smo na jednoj kružnoj sceni od 360 stepeni i sviramo, a oko nas je publika koja nas prati. I toliko njih se zadržalo baš kod našeg nastupa, neverovatno je da su prepoznali našu energiju”, emotivno je Stefan dočarao nastup na velikoj svetskoj manifestaciji i izložbi .

“Koncert na Tašmajdanu spremamo već tri godine, od 2019. smo počeli i odlagali dva puta upravo zbog korone. Biće to muzički, multimedijalni, vizuelni spektakl”, poručio je Milenković.

Osim koncerta na Tašmajdanu 21. juna, Stefana čeka 12. juna nastup na zatvaranju 11. Klasik festa u Pančevu. Tokom prethodne i ove godine, Milenković je imao koncerte u Beogradu (Botanička bašta, Kolarac) i dosta po Srbiji i regionu (Novi Sad - Korzo, Čačak - master klas od dve nedelje, Pančevo, Banja Luka fest), kao i turneju po Italiji.

Nekada davno i klasična muzika je bila rokenrol: dovodila je u pitanje, uzbuđivala duhove, stvarala pometnju, a njeni najveći autori, često su bili osobe koje su pomerale granice.

I rokenrol je prošao tu fazu, i tako se danas u moru muzičkih pravaca smatra za klasiku.

Na ovu temu je bivši muzičar u bendu “Urbana gerila” Branko Rosić priznao da mu je uvek bilo odbojno i jezivo spajanje rokenrola i klasike, delovalo mu je da se to kalemi na silu.

“Ipak, vremenom sam se zaljubio u simfonijski rok. Istina, imao sam sumnju u projekat Neleta i Stefana, ali mi je bilo izazovno kada sam ih čuo u Narodnom pozorištu, dobio sam sjajan red na galeriji. Tu već nisam video to kalamljenje, oni su bili kao bend, jedna celina”, analizirao je Rosić, sada književnik i novinar kulture.

Sa njim se složio kolega Zoran Panović da to što Nele i Stefan stvaraju je posebno, originalno, dosta odskaču u odnosu na razne svetske bendove kao Metallica koji sviraju sa simfonijskim orkestrom.

“Oni su jedan duh epohe koji će obeležiti ovo neizvesno vreme. Samo se nadam da će njih dvojica proširiti ovu saradnju, da neće ostati samo na koncertima, već da će ostaviti za sobom neki zapis, da snime studijske albume. To im iskreno želim”, zaključio je Panović.