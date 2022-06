MISTERIOZNO STVORENJE SE POJAVILO U ZOO VRTU! Ljudi šokirani JEZIVOM scenom (FOTO)

Grad je podelio fotografiju stvorenja na društvenim mrežama i saopštio da je snimljena u ranim jutarnjim satima 21. maja ispred zoološkog vrta Amarilo.

„Da li je to osoba sa čudnim šeširom koja voli da šeta noću? Čupakabra? Imate li ideju šta bi mogao da bude ovaj neidentifikovani objekat Amarilo?“ pisao je grad.

Članovi zoološkog vrta nehajno su gledali snimke sa kamera kada su naišli na fotografiju misteriozne pojave, kaže Majkl Kašuba, direktor odeljenja za parkove i rekreaciju u gradu Amarilo. On je u četvrtak za CBS Nevs rekao da kamere snimaju samo fotografije i da sada poznata slika gleda na otvoreni deo parka odmah ispred zoološkog vrta koji nema gust saobraćaj. Rekao je da mu je član osoblja poslao sliku, a nakon razgovora sa drugim kolegama, postigli su konsenzus:

