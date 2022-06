OPASAN BAKSUZ! Devojka pogodila SVE BROJEVE NA LOTOU, mislila da je ubola MILIONSKU PREMIJU, a onda - HLADAN TUŠ (FOTO)

Rejčel Kenedi (19), nije mogla da veruje svojim očima kada je dvaput proverila svoje brojeve u aplikaciji nakon izvlačenja loto brojeva. Stajalo je da joj je listić dobitan, a reč je bilo o 182 miliona funti, odnosno oko 25.000.000.000 dinara.

Pozvala je svoju mamu i dečka Liama ​​Mekroana (21) u sobu i svi su zamišljali kako će im se životi promeniti.

No, onda je usledio hladan tuš i shvatila je kako listić ipak nije uplaćen. Nazvali su je iz Lutrije i objasnili kako njen listić nije uplaćen jer je tada na računu imala samo 2,50 funti što nije bilo dovoljno za uplatu.

When your Mrs decides to not play the EuroMillons... and all 7 of her usual numbers come up😭😭£182M pic.twitter.com/3iXMo38wQG