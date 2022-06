U PADU SA 10.000 METARA PREŽIVELA JE SAMO JEDNA ŽENA: 'Spasila me je SRPSKA TVRDOGLAVOST i naša ishrana!'

Na krajnje odredište nikada nije stigao.

Bomba koju su do danas nepoznati počinioci postavili u avionu eksplodirala je iznad tadašnje Čehoslovačke, dok je letelica bila na visini od 10.000 metara.

Poginuli su svi, sem jedne žene, stjuardese Vesne Vulović.

„I dalje je ta činjenica neverovatna", kaže Ilija Kukobat, istoričar vazduhoplovstva i saradnik Instituta za savremenu istoriju, za BBC na srpskom.

„Bilo je slučajeva ljudi koji su preživeli padove sa velikih visina, recimo sovjetski i britanski avijatičari tokom Drugog svetskog rata, ali da neko preživi pad sa 10.000 metara…".

#OTD in 1972: JAT Flight 367, a DC-9, is bombed by Croatian terrorists over Sebnitz (E. Germany), 27 aboard die. Aircraft broke apart and wreckage crashed in Czechoslovakia. Flight attendant Vesna Vulović was the sole survivor after the jet fell from about 33330 ft/10160 meters. pic.twitter.com/Tw2TrONHIj