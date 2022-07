Instagram sprema veliku promenu: Svaki video koji objavite biće pretvoren u Reels

Instagram testira promenu koja pretvara sve video postove u Reels, potvrdila je kompanija za TechCrunch. Kompanija kaže da je promena, koja se trenutno testira sa odabranim korisnicima širom sveta, deo Instagram-ovog plana da pojednostavi video u aplikaciji.

"Testiramo ovu funkciju kao deo naših napora da pojednostavimo i poboljšamo video iskustvo na Instagramu", rekao je portparol kompanije Meta.

Snimak ekrana koji je na Twitteru objavio konsultant za društvene mreže Met Navara pokazuje da će ljudi koji su deo testiranja videti poruku u aplikaciji koja kaže da se "video postovi sada dele kao Reels".

Poruka ukazuje da ako je vaš nalog javan i objavite video koji se na kraju pretvori u Reel, svako može da ga vidi i da koristi vaš originalni audio za kreiranje sopstvenog Reel videa. Ako je vaš nalog privatan, vaš Reel će biti vidljiv samo vašim pratiocima.

Instagram is now making EVERY video a Reel



