UDALA SE ZA OCA SVOG BIVŠEG DEČKA! Sa 16 godina ušla u vezu sa 24 godine starijim, pa priznala: To mi je NAJBOLJI S*KS u životu!

Pola je upoznala kada je Sidni bila učenica šestog razreda, tada je imala 11 godina, dok je izlazila sa njegovim sinom, a „golopčići“ su stupili u vezu nakon što je ona napunila 16 godina, što je još uvek zakonski minimum u Ohaju za vezu sa maloletnikom.

Inače, Pol je 24 godine stariji od Sidni, radi kao kamiondžija, a ona ga je upravo nahvalila kao savršenog muža u intervjuu za "Jam Press".

- On je najbolji muž kojeg sam mogla da poželim, divno se ophodi prema meni - rekla je srećno zaljubljena devojka, istakavši Pola kao fenomenalnog ljubavnika.

- To mi je najbolji seks u životu - pohvalila se Sidni, ali je nekoliko rečenica kasnije priznala da je Pol zapravo jedini muškarac sa kojim je imala takvu fizičku vezu.

