Paradajz turizam LEVEL PRO: Fejsbuk gori zbog fotografije MEZETLUKA sa plaže: 'Prešao si igricu, to je domaćin'

Paradajz turizam cveta i ove sezone. I neka, samo što se sada priča o njegovoj novoj "verziji".

A kako još može da izgleda paradajz turizam odnosno ta njegova nova varijanta, može se videti na raznim društvenim mrežama. Prvo, na Tviteru gde je prate komentari: "Holesterol 500".

Kao i na Fejsbuk grupi "Live from Greece", gde je takođe postavljena nesvakidašnja fotografija koju je lajkovalo 1.2 hiljade ljudi. Kakva raskošna trpeza, zar ne? Ima tu svega i slaniša i slatkiša, a i sledećih komentara: "Pametno, treba imati prvu pomoć na plaži!", "Fenomenalno... Kako dobra ideja.. Naročito za onog ko ima decu, svašta tu može staviti. Deci će svakako to biti intetesantno... a lepo može da stane u rashladnu torbu ili frižider. Bravo", "Auuuu ekstra izgleda", "To je domaćin", "Prešao si igricu", "Genijalno, svaka čast, zdravo i hranljivo. Ko je složio i popunio genije je za aranžiranje hrane. Vi ili iz restorana?", "Verujte i Grci ponesu sve živo na plažu. Samo što roštilj ne opale", "Uživancija", "Novi nivo paradajz turizma", "Da li je to kutija za šrafove? Super!!".

Ne zna se gde je fotografija nastala, ali je bez sumnje pokrenula jednu od najzanimljivijih diskusija o ionako interesantnoj temi.

Eto, ko je možda pomislio da je parardajz turizmu odzvonilo, pogrešio je, a priče poput ove podsete nas na to koliko zanimljiva mogu da budu dešavanja na plaži.