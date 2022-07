TREĆI SVETSKI RAT POČINJE 2023?! Nostradamus prorekao veliki sukob, mnogo mrtvih i SUDNJI DAN - Evo kako će planeta nestati

Stručnjaci za tumačenje čuvenih proročanstava francuskog filozofa tvrde da je ovaj pre više od 450 godina "pogodio" šta će se danas dešavati. Nastavak njegovog predskazanja, tvrde znalci, još je mračniji, mada mnogi smatraju da je reč o "običnom lupetanju".

Francuski filozof i astrolog Mišel de Nostradam, poznatiji kao Nostradamus, prema nekima je veliki prorok, a prema drugima čovek koji je uputio maglovita i dvosmislena predviđanja koja se sada aktuelizuju i tumače tako da mogu da se uklope u aktuelne događaje.

Tako su neki "stručnjaci", na bazi Nostradamusovog čuvenog rukopisa "Les Propheties" (proročanstva), izvukli zaključak da je Francuz, pre više od 450 godina, napravio hiljade "tačnih predviđanja" vezanih za budućnost, među kojima su pojava Hitlera, ubistvo Džona Kenedija i napad na Kule bliznakinje 11. septembra 2001. godine.

Prema novim tumačenjima, Nostradamus je predvideo i sukob između Rusije i Ukrajine, a nove "analize" njegovih spisa nagoveštavaju da će se iz ovog sukoba naredne godine razviti "veliki rat", mada, kao što ćete videti, nije baš najasnije ko će sve ućestvovati u njemu i kako će do njega uopšte doći.

Uglavnom, Nostradamus je u svojim spisima najavio sledeće događaje i to na ovaj način: "Sedam meseci Velikog rata, ljudi mrtvi od zla. Ruan, Evre neće pasti u ruke kralja." Tumači njegovih predviđanja smatraju da je Nostradamus ovim najavio Treći svetski rat, kao nastavak sukoba u Ukrajini. Taj rat bi, očigledno, trebao da traje sedam meseci, uz velike ljudske žrtve, prouzrokovane oružjem za masovno uništenje, koje Nostradamus, ako je verovati analizama, naziva "zlom". Neke veze sa tim bi trebao d aima i grad u Francuskoj Ruan, mada, za sada, ovo mesto nema baš nikakve veze s aktuelnom krizom, niti postoje nagoveštaji da bi moglo imati.

Stoga se mora priznati da je i ovo Nostradamusovo proročanstvo prilično maglovito i da na osnovu njega ne može da se izvuče nikakav precizniji zaključak o eventualnom "velikom sukobu", upotrebi nuklearnog naoružanja i globalnim stradanjima, ali, eto, mnogi veruju da se iza ovih njegovih redova krije najava opšte katastrofe. Takođe je mnogo onih koji već decenijama tvrde da su Nostradamusova proročanstva "obična lupetanja" koja katastrofičari i teoretičari raznih zavera pretvaraju u analogije sa današnjim vremenom.

Stiže Kraj vremena, guta nas vatra

Ovo, naravno, nije jedino Nostradamusovo proročanstvo za narednu godinu koje je aktuelizovano. Analitičari njegovih predskazanja pronašli su još zanimljivih momenata, koje su povezali s trenutnim događajima. Jedno od njih je tzv. "nebeska vatra". Nostradamus je prorekao "nebesku vatru na Kraljevskom zdanju" za narednu godinu. Tumači Nostradamusovih proročanstava smatraju da se u Bibliji, kada se spominje "sudnji dan" ili "kraj vremena", naglašava da je "vatra ključni faktor pri opisivanju kraja sveta". Ovo bi trebalo da znači da će nas naredne godine "progutati vatra", odnosno da je moguć "kraj vremena" - zapravo uništenje sveta kakvog poznajemo. Ali, Nostradamus dalje sugeriše da će nakon te "velike vatre", iz pepela civilizacije, nastati novi svetski poredak. Ovo je, očigledno, proročanstvo po principu: "Imam za vas jednu dobru i jednu lošu vest".

Ilon Mask džaba baca pare na Mars

Verovali ili ne, Nostradamus je uspeo da predvidi i pojavu Ilona Maska. Dobro, možda ne baš njega lično, ali recimo pojavu koja je blisko povezana sa njim. Naime, milijarderi i svetski lideri su u poslednje vreme opsednuti idejom iz naučno-fantastičnih romana i filmova o kolonizaciji Marsa. Ilon Mask je najglasniji među njima, sa svojim projektima za organizaciji budućeg života na ovoj planeti. Međutim, ako je suditi po Nostradamusu, ova ideja je osuđena na propast. Nostradamus je jasno kazao: "Svetlo na Marsu nestaje". Tako su tumači njegovih proročanstava zaključili da Ilon Mask i ljudi slični njemu džaba bacaju silne milione na projekte vezane za naseljavanje Marsa – Nostradamus je rekao da od toga nema ništa. I tačka.

Osnivač SpaceKs-a i izvršni direktor Tesle, Ilon Mask, dugo je sugerisao da će ljudi sleteti na Mars do 2029. On je stavio do znanja da će do kraja decenije Mars biti kolonizovan i napravio detaljne planove kako to treba da bude učinjeno. Možda će Nostradamusove reči naterati Maska da preispita svoje planove i sačuva tonu novca za neke druge projekte, malo više ovozemaljske.

Roboti preuzimaju Zemlju

Inače, Nostradamus, kako tvrde stručnjaci za njegove rukopise i njihovo dešifrovanje, ima mračna predviđanja i za 2022. godinu i većina toga se, kako su konstatovali, već ostvaruje. Predvideo je mnoštvo najrazličitijih nesreća za ovu godinu, uključujući udar asteroida, inflaciju i glad, ali i robote koji će preuzeti Zemlju.

Inflaciju i glad nam najavljuju i svetski ekonomski stručnjaci kao posledicu rata u Ukrajini, ali udara asteroida i robota koji će kolonizovati našu planetu još nema ni u najavama.