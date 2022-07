DA LI MENSTRUACIJA ZAISTA PRIVLAČI AJKULE? Sada se svi plaše napada ove ribe, a evo da li je BEZBEDNO da se ipak rashladite u moru

Nema žene koja se pred polazak na more ne stresira da li će je ipak tog meseca zaobići menstruacija dok se brčka u toploj vodi. Krvarenje u toku odmora svakako stvara nepotreban stres, te tome svakako nije neophodno dodati i strah od ajkula koje su ovih dana rešile da svetu pokažu svoje zube.

U eri straga od ovih velikih riba, mnoge žene se pitaju smeju li da uđu u more kada dobiju ili će ajkula da namiriše njihovo krvarenje. Nema dokaza u korist ove tvrdnje. Tačno je da ajkule privlači krv. Međutim, to krvarenje je zaista malo, a još kada se krv rasprši u vodi, ajkula mora biti maltene pored tebe da bi to osetila.

Tom logikom vođeni, sasvim je bezbedno da plivate za vreme menstruacije. Dovoljno je da budete oprezni kao što bi i inače bili u blizini drugih životinja. Ipak, postoje drugi problemi sa kojima se možete susresti prilikom kupanja dok imate menstruaciju.

Naime, hladna voda može da prourokuje bolove, vaš reproduktivni sistem je osetljiviji na infekcije, a preterano izlaganje suncu može da dovede do odliva. Iz tog razloga je ipak bolje da potražite aranžman koji će sigurno da bude pre ili posle vaše mesečnice.

