OVE OBIČAJE BI TREBALO DANAS DA ISPOŠTUJETE, JEDAN SE POSEBNO ODNOSI NA ŽENE: Srpska pravoslavna crkva obeležava PAVLOVDAN

Iako svaki od 12 apostola ima svoj dan kada se slavi, crkva je odredila Pavlovdan kao saborni praznik svih apostola i uz njih Pavla. Na Pavlovdan se proslavljaju apostoli Petar, Andrej, Jakov Zavedejev, Jovan, Filip, Vartolomej, Toma, Matej, Jakov Alfejev, Tadej, Simon Zilot, Matija i Pavle.

Svi apostoli, osim Jovana, stradali su mučenički. Petar je raspet na krst naopako, Andrej je raspet na krst, Jakov Zavedejev je posečen, Filip je raspet na krst, Vartolomej je raspet na krst, pa oderan i posečen, Toma je izboden sa pet kopalja, Matej je spaljen, Jakof Alfejev je raspet na krst, kao i Tadej, Simon Zilot, dok je Matej kamenovan, pa mrtav posečen, a Pavle je posečen.

U crkvenoj besedi o Pavlovdanu navodi se da je teško sporiti se s bezbožnim, kao i razgovarati s bezumnim i ubeđivati ozlobljenog. Ako bezboštvo i bezumlje i zloba dolaze od neznanja, to neznanje je kao besnilo, koje se najbrže da obuzdati dobročinstvom.

- Ako li ti s bezbožnim sporiš njegovim besnim načinom, time pojačavaš bes bezboštva. Ako li s bezumnim razgovaraš ruganjem, mrak bezumlja se uvećava. Ako li zlobnog misliš da ubediš gnevom, time još više razgorevaš oganj zlobe - ističe se u besedi.

Krotko i blago delo je kao voda u požar. Seti se uvek svetih apostola i njihovog uspešnog načina ophođenja s ljudima. Ako te bezbožnik izaziva, to te ne izaziva čovek, nego đavo. Čovek je po prirodi pobožan. Ako te bezumni ruži, to te ne ruži čovek no đavo. Čovek je po prirodi uman.

Verovanja i običaji

Dok je za Petrovdan vezano mnogo narodnih običaja, drugi dan tog praznika, Pavlovdan bitno je istaći samo nekoliko.

Iako nije crveno slovo, u nekim krajevima se ovaj praznik poštuje kao i Petrovdan i ne radi se ništa u polju. Takođe, žene se uzdržavaju od kućnih poslova kao što su pranje veša, čišćenje itd.

Običaj je i da se za Petrovdan i Pavlovdan mesi "petrovača", odnosno kolač od jabuka.

