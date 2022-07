OVO JE PRAVI HIT! URNEBESNO OBAVEŠTENJE NA BEOGRADSKOJ AUTOBUSKOJ STANICI: Evo kako su preveli rečenicu na engleski, SVI VRIŠTE OD SMEHA (FOTO)

Na Fejsbuku se može svašta naći, ali ništa ne može da pariria fotografijama iz našeg svakodnevnog života koje su one često veoma urnebesne!

Na jednoj od tih stranica se pojavila jedna fotka za koju stoji da je snimljena na autobuskoj stanici u Beogradu. Neko je rečenicu, odnosno obaveštenje "Ne sitnimo novac" preveo na engleski i to kao "Let's not little now", što je daleko od pravog prevoda, pa su mnogi na društvenim mrežama počeli da komentarišu.

"Englezi garant kucaju na Guglu prevod sa srpskog na engleski da bi razumeli i čemu se ovde zapravo radi", "Što je najgore, gugl translejt odlično prevodi na engleski gornju rečenicu", "Joooj", "New now 2.0 (broj dva)" (aludira se to kako je pre više godina jedna naša voditeljka na engleski jezik prevela Novi Sad", "Ni sada ni ikada" (napisano je na engleskom, i to tačno)", su samo neki od komentara na ovu urnebesnu fotografiju.

Bilo kako bilo, treba potražiti pomoć onih koji barataju jezikom, jer ipak stranici dolaze u našu zemlju (da ne dolaze ne bi bilo potrebe za obaveštenjem na engleskom jeziku, zar ne?), pa je red da razumeju ono o čemu se piše.