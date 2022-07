Novi Samsung mobilni telefoni na rate, bez kamate!

Online kupovina

Iz godine u godinu sve više ljudi otkriva čari online kupovine. Koliko ste puta samo uhvatili sebe da gledate aplikacije i sajtove u potrazi za novim odevnim predmetom, mobilnim telefonom ili kućnim aparatom? Informacije o svim proizvodima su na jednom mestu, možete odmah uporediti nekoliko proizvoda odjednom, njihove cene i specifikacije, kao i ocene korisnika. Za svega nekoliko minuta možete obaviti i odabir artikla i kupovinu, i to sve iz udobnosti svoje fotelje.

Baš zbog toga online kupovina je poslednjih godina kod nas doživela ekspanziju! Izgleda da smo se napokon uverili da je takva vrsta kupovine bezbedna, brza, da štedi naše vreme, a ujedno nam često pruža i dodatne benefite u odnosu na klasičnu kupovinu u prodajnom objektu, poput nižih cena i boljih uslova kupovine.

A da li ste znali da su mobilni uređaji i dodatna oprema neki od proizvoda kojI se najviše kupuju online?

Online prodavnica Samsung telefona

Zato vam ovim putem predstavljamo novu ovlašćenu online prodavnicu Samsung telefona i dodatne opreme MobilniTelefoni.rs. – prodavnicu koja je za kratko vreme postala jedna od najprepoznatljivijih mesta za kupovinu Samsunug mobilnih uređaja.

U ovoj online prodavnici pronaći ćete veliki izbor najnovijih Samsung telefona, kao i dodatne opreme i to po odličnim akcijskim cenama!

A razlog zašto su nama privukli pažnju jeste kupovina telefona na rate!

Najnoviji Samsung telefoni na rate

Ako želite da kupite telefon na rate bez paketa online prodavnica MobilniTelefoni.rs je pravo mesto za to! Ovde su dostupni najnoviji Samsung telefoni na rate bez ugovorne obaveze, bez kamate i bez skrivenih troškova i to po akcijskim cenama! Možete izabrati da svoj Samsung uređaj platite online na do 12 mesečnih rata, kreditnom karticom bilo koje banke!

MobilniTelefoni.rs kao oficijelna prodavnica Samsung mobilnih uređaja, nudi vam svakako i druge opcije plaćanja:

1. Online plaćanje platnom karticom – plaćanje celog iznosa odmah pri kupovini uređaja na sajtu.

2. Gotovinsko plaćanje prilikom preuzimanja uređaja – plaćanje kuriru kada uređaj dostavi na vašu adresu.

3. Uplatu na žiro račun – plaćanje prema predračunu koji vam stiže na mejl pre kupovine uređaja.

Plaćanje je brzo i bezbedno, a poručeni uređaj stiže na vašu adresu u roku od 5 radnih dana!

A dostava je uvek besplatna! Kupljeni uređaji stižu na vašu adresu, bilo gde na teritoriji Republike Srbije potpuno besplatno. To vam omogućava da čitav process kupovine, odabir proizvoda, poručivanje, plaćanje i na kraju preuzimanje možete obaviti za svega par minuta, iz svoje fotelje, bez ikakvih dodatnih troškova!

Bitno za naglasiti jeste i da je garancija na sve uređaje kupljene u online prodavnici MobilniTelefoni.rs dve godine, a potencijalne popravke naravno, možete obavljati u Samsung ovlašćenom servisu.

Pored prodaje telefona na rate bez paketa, činjenica da kupovinu možete da obavite iz fotelje, autobusa ili dok ste na poslu, što značajno štedi vaše vreme, besplatna dostava kao i redovne akcijske ponude, razlog su zašto se ova prodavnica vrlo brzo odlično pozicionirala na tržištu mobilnih telefona i dodatne opreme!

Rekli bismo da je ovo idealna prilika da kupite Samsung mobilni telefon na rate, bez ikakvih dodatnih troškova i dugih ugovornih obaveza! Prodaja mobilnih telefona na rate nikada nije bila pristupačnija!

A ako želite da budete u toku sa sa redovnim dnevnim, nedeljnim i mesečnim akcijama, savetujemo vam da pratite njihov sajt, kao i Instagram profil, kako ne biste propustiili priliku da kupite potpuno nov Samsung uređaj po odličnoj ceni!

Autor: