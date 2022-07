Na aukciji čuvena jakna Baza Oldrina iz misije na Mesecu! (FOTO)

Sotbis će na ovoj aukciji predstaviti artifakte iz lične kolekcije Baza Oldrina, kao i predmete koji su bili ključni u misiji sletanja na Mesec.

Šef odeljenja pomenute kuće istakao je da je ova aukcija od velike vrednosti, jer ne predstavlja samo "svedočanstvo jednog od najvećih dostignuća", već i predmete bez kojih misije značajne za čitavo čovečanstvo ne bi bile moguće.

"Ovo su važni istorijski artefakti iz najvećeg trenutka u ljudskoj istoriji. Oni nas podsećaju na ono što čovečanstvo može da postigne", rekao je on.

Među glavnim stvarima na rasprodaji će biti flomaster i polomljeni vrh prekidača koji su bili od presudnog značaja da Oldrin i Nil Armstrong, prvi čovek koji je izašao na Mesec, napuste površinu Zemljinog satelita.

Na aukciji će se naći i jakna Baza Oldrina, koju je astronaut nosio u misiji "Apolo 11", kada nije nošeno svemirsko odelo.

„Biće tu i NASA značka, značka Apolo 11 i američka zastava. Pored toga biće dostupne i neke od najpoznatijih slika iz misije. Osim stvarne šetnje po Mesecu, naći će se i Bazova slika na kojoj se može videti jakna koja će se, takođe naći na aukciji" , naveli su iz aukcijske kuće.

Svemirska odela koja su Oldrin i Armstrong nosili na površini Meseca, kao i kombinezoni za letenje koje su obukli Armstrong i Kolins nalaze se u bazi američkog Nacionalnog muzeja vazduhoplovstva i svemira.

Očekuje se da će Oldrinova jakna biti prodata za jedan do dva miliona dolara.

"Apolo 11" je bila prva austronautska misija sa zadatkom spuštanja ljudi na površinu Meseca, lansirana je 16. jula 1969. godine, dok je misija "Gemini 12" svemirski let iz 1966. Obe misije se smatraju značajnim za čitavo čovečasnstvo.



I haven't worn this jacket since I returned from the moon almost 48 years ago. Still fits! #Apollo11 pic.twitter.com/njtDEhDj9v