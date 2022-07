TESLA PRVI PREDVIDEO ŠTA ĆE BITI SA ŽENAMA: 'Ignorisaće sve presedane i zapanjiće civilizaciju' - EVO ŠTA JE JOŠ REKAO

Naš najveći genijalac, rođen u Smiljanu, bez kojeg danas ceo svet ne bi mogao normalno da funkcioniše i da se pokreće, koji je svojim dostignućima i britkom pameću omogućio dalji napredak čovečanstva, često je govorio o svojim idejama i razmilšljanjima.

U intervjuu iz 1926. godine, Nikola Tesla se u razgovoru sa američkim novinarom Džonom B. Kenedijem osvrnuo na viziju sveta u budućnosti, kako ga zamišlja, ali i šta za njega predstavlja tehnologija i napredak i kuda oni vode. A zatim se u tom periodu, nakon Prvog svetskog rata, osvrnuo i na društvene položaje, ali i prava žena.

