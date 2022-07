NAUČNICA OBJAVILA: Zemlju će danas pogoditi SOLARNA OLUJA! Evo koje će biti posledice (FOTO)

Solarna oluja pogodiće planetu Zemlju danas, upozorenje je NASA modela prognoze koji je primenila naučnica Tamita Skov, koja je ovaj fenomen solarne baklje opisala kao nit u obliku zmije koja dolazi sa Sunca.

Ovu je prognozu prošlog vikenda na Tviteru podelila i sama naučnica. Glavne posledice koje bi mogao uzrokovati uticaj ovog "direktnog pogotka” su smetnje radijskim i GPS signalima.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

Neki prekidi signala mogli bi da se dogode posebno na noćnoj strani naše planete, kako je objasnila Skov. Drugi učinak uzrokovan ovim solarnim olujama je pojava polarne svetlosti.

Polarna svetlost i smetnje u GPS i radijskim signalima

Polarna svetlost je pojava u obliku luminiscencije koja se javlja kada postoji interakcija između čestica koje izbacuje Sunce, s molekulima atmosfere koncentrisanim na visini između 95 i 750 kilometara, području gde postoji dovoljna gustoća atmosfere da se to svetlosno zračenje vidi. Osim toga, te baklje prate X-zrake koje se obično apsorbuju u prvom sloju atmosfere. Međutim, do smetnji u širenju radiotalasa moglo bi doći ako to zračenje ima dovoljno energije da zagreje i izobliči ionosferu, što je onaj deo Zemljine atmosfere koji je trajno jonizovan fotojonizacijom sunčevog zračenja. Drugim rečima, u stvarno najgorem mogućem scenariju, masivna solarna oluja ovih karakteristika mogla bi da uzrokujei da naša cela komunikacijska mreža ne radi. Ali, kako objašnjava Skov, postoji lestvica za merenje jačine ovih geomagnetskih oluja i ona se kreće od nivoa G1 do G5, kako bi se analizirao intenzitet i učinci oluja.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi