EVO KOLIKO STVARNO ZARAĐUJU STJUARDESE? Srpkinja otkrila ISTINU U PLATAMA: Za dan i po do 425 evra, ali plaćaju i KAD NE RADIMO!

Bivša stjuardesa Kristina Grabež je objavila tabelu o tome kolika je zarada u ovom poslu za mesec dana, a cifra će vas šokirati!

Često se postavlja pitanje kolike su plate stjuardesa i da li može dobro da se zaradi, a jedna bivša stjuardesa, Kristina Grabež je na svom TikTok profilu otkrila sve o tome. Odmah je nagovestila da može dobro da se zaradi i pokazala konkretan primer jedne njene mesečne plate. Na snimku se može videti tabela sa letovima, kao i satima koje je provela radeći i na kraju je pokazala ukupnu zaradu za jedan mesec, prenosi Mondo.

- Ova tabela pokazuje sve moje letove u toku jednog meseca i koliko sam ja zaradila na svakom od njih. Rute na kojima sam letela su bile: Minhen, Sidnej, Minhen, Vašington, Sidnej i Kazablanka. Na desnoj strani tabele vidimo sate dužnosti. Na letu za Sidnej sam imala 33 sata (dan i po) dužnosti i od toga sam zaradila 1.597 dirhama, što je oko 425 evra. Na letu za Minhen imala sam 16 sati dužnosti i to je izašlo na oko 200 evra. - objasnila je stjuardesa.

Onda je pokazala drugi deo tabele koji pokazuje sate provedene van baze i dodala da su i ti sati plaćeni.

- U središnjem delu tabele se nalazi boravak van baze, tj. u mom slučaju boravak u hotelima u Minhenu, Sidneju, Vašingtonu i Kazablanki. Vidimo da je meni svaki boravak van baze meni bio plaćen. Van baze sam provela 180 sati i za to sam dobila 723 evra. Kada se to sve sabere, vidimo da sam za 131 sat letenja uzela 1.674 evra, za 180 sati 'lejovera' 723 evra i to ukupno izađe na oko 2.400 evra. - rekla je Kristina. Sve je iznenadila informacijom da to nije sve od zarade. Zapravo, na ovu zaradu dolazi i bazna plata koja zavisi od toga da li letite sa evropskom ili bisko-istočnim kompanijama.

- Na tih 2.400 evra se dodaje i bazna plata, u zavisnosti od pozicije u avionu, bilo da radite ekonomiju, da radite u prvoj klasi, da li ste menadžer, senior itd. Ja sam radila u prvoj klasi i bazna plata za prvu klasu je oko 1.200 evra. Što je sve ukupno oko 3.600 evra koje sam ja zaradila tog meseca. Ono što je bitno naglasiti, plata u Emiratima se ne oporezuje. Takođe sam imala besplatan stan i zdravstveno osiguranje, i hemijsko čišćenje uniformi - zaključila je bivša stjuardesa.

Dodala je da raditi za avio kompaniju ima mnogo drugih benefita kao što su putovanja, jeftine avio karte za vas, vašu porodicu i prijatelje. Naglasila je da ovaj standard plate isključivo važi sa blisko-istočne aviokompanije kao što su "Emirates", "Etihad" i "Katar", a da su plate u evropskim aviokompanijama malo manje.