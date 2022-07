SAMO TOP MUŠKARCI U SRBIJI MENJAJU ŽENE, NAMA NORMALNIMA NE OSTANE NIŠTA: Ispovest ovog Srbina trese internet, ljudi POBESNELI!

"Ono što se desava kod nas na Balkanu, to je da svaka žena cilja sam vrh - 10 odsto najkavalitetnijih muškaraca."

Ispovest jednog momka iz Srbije na popularnom forumu izazvao je lavinu oštrih reakcija kada je javno podelio svoje mišljenje o balkanskim devojkama i razlozima koje smatra "krivcima" što je 20 godina bio bez partnerke. Sve dok se nije preselio u Rusiju...

Njegovu ispovest s foruma ana.rs prenosimo u celosti:

Zdravo, ljudi! Želim da dam savet muškarcima koji su sami duže vreme, jer sam se i sam nalazio u toj situaciji. Oni koji misle da im ovakav savet ne treba, molio bih da ne bacaju hejt, jer će nekome značiti...

Ja sam bio bez devojke 20 godina... Dosta puta sam krivio sebe - ja ne valjam, to ne valja, izgurao sebe do maksimuma da bih video da nije u meni problem... Situacija na Balkanu nije povoljna muškarcima, ima mnogo kvalitetnih muškaraca ima i dosta kvalitetnih devojaka. Međutim, ono što se desava kod nas na Balkanu, to je da svaka žena cilja sam vrh 10 odsto najkavalitetnijih muškaraca (status i pare), to je zahvaljujući jakom negativnom uticaju medija (rijaliti, starlete, pevačice)... Ono što se na kraju dešava, to je da ti top muškarci rotiraraju sve kvalitetne žene i menjaju ih često, a prosečnim normalnim ne ostaje ništa... (ne mislim da su zene presudno krive za to, nego naš balkanski mentalitet po kojem tražimo korist u svemu i mislimo samo na svoje dupe). Sve što sam tražio od žene je ono što većina traži...

Naravno da se ne bih skrasio s nekom devojkom meni neprivlačnom ili nekom koja će da me iskoristi... Tražio sam bar 50 odsto mene. A ja sam normalan dečko, OK izgleda, vredan, ambiciozan, pozitivan, samostalan,itd... Sa 21 godinom sam dobio ponudu za posao u Rusiji... Otišao sam...Život mi se promenio iz korena finansijski i društveno... Već prvih dana dana primetio sam da su devojke drugačije. Prilaze, tople su, nisu egocentrične, ne svrstavaju ljude po kategorijama (većina). Društveni život je počeo da mi cveta drastično. Više sam izlazio, a devojke su više zainteresovane za druženje. Da, bilo je devojaka kojima se nisam svideo, ali mnogo manje. A i njih cenim, jer me nisu zavlačile nego su mi odmah rekle. Za 2 godine ovde sam upoznao dosta devojaka, možda će čudno zvučati, ali više sam upoznao ovde za 2 godine nego za 20 u Srbiji. Sada imam devojku sa kojom sam godinu dana u vezi.Takođe imam i dosta prijateljica. O tome sam sanjao u Srbiji. Živim zajedno sa devojkom, iskreno me voli i ja nju. Radim ja, radi ona. Prelepa je, ima divne plave oči, nisam ni sanjao da mogu da budem sa ovakvom privlačnom devojkom. Nema priča da ona mene koristi ili ja nju, međusobno se baš poštujemo i pomažemo. Finansije delimo pola pola.

Želim da pomognem mnogim dobrim momcima da razmišljaju malo šire, i da se ne ograničavaju na Srbiju, Srbija je malo selo, verujte mi... Imam dosta prijatelja u Srbiji koji su sami, generalno to nije neuobicajeno. Nemojte da krivite i menjate sebe, nije sve do vas. Da sam još uvek u Srbiji, sigurno ne bi imao ni 10 odsto ovoga što sada imam (ne mislim na pare). Mislio sam da su žene svuda iste, dok nisam sam uvideo kolko sam pogrešio. Ovo nije nikakav hejt, samo želim pomognem nekome ko je u sličnoj situaciji kao ja nekada. Nakon ovog opširnog posta usledile su uglavnom oštre kritike na račun ovog momka koji je podelio svoje iskustvo i mišljenje o devojkama na Balkanu.

Izdvajamo samo neke od njih:

"Živela sam u Moskvi. Muškarci rade za male plate i piju kao svinje. Imaš stranu platu i nisi alkos, za njihove žene si Bog. Pljuješ naše žene, a otišao si siromašnijima da glumis 'sponzora'."

"Ama dete, niko nije ljubomoran na tvoju novostečenu sreću, nego su ti razmišljanja izuzetno nezrela. Imaš jako malo, gotovo nikakvog iskustva, a misliš da si popio svu pamet ovog sveta. Po tebi, devojke i žene u Srbiji imaju samo ti 'top muškarci', pa šta je onda sa svim ovim običnim smrtnicima u vezama i brakovima?! Pa ne postoje u Srbiji samo bogataši starlete... Koje si to devojke i gde pokušpavao da zbariš, u kakvom društvu si se kretao?!"

"Pa u Rusiji je višak žena na muškarce. I muškarci su ružni i niski. Možda bi ja sa svojih 1,78 m imao šanse tamo."

"Da, starlete iz rijalitija bas nalaze kvalitetne muškarce, imaju se na koga ugledati. A i ovako su pune ulice 'top muškaraca' sa devojkama. I samoća nije nužno loša stvar, čak ima nas i koji je preferiramo. Ne bih da ti slutim, ali nekako mi deluje da ćeš se pre ili kasnije vratiti na početnu poziciju, izgleda da nisi naučio lekciju kako treba."

"Imam utisak da naši muškarci posmatraju Ruskinje kroz romantičnu prizmu junakinja iz romana Tolstoja i Dstojevskog... što je daleko od istine. Današnje Ruskinje (ako gledamo mlađe od 40 godine, tj. ciljnu grupu) se ne razlikuju od ostalih Evropljanki. Zbog toga može doći do kulturološkog šoka za naše muškarce koji odu u Rusiju."