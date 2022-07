TAJNA LJUBAV PRINCEZE DAJANE: Bila je zaljubljena u SLAVNOG MUZIČARA, nije znala da je GEJ, a onda je 1996. usledio JEDAN POZIV

Džordž Majkl, tada član dueta The Wham!, nastupao je s članovima grupe Queen, Eltonom Džonom, Dejvidom Bouvijem i mnogim drugim velikim i slavnim bendovima i solistima na tom epohalnom humanitarnom događaju.

Princeza Dajana bila je dugogodišnja obožavateljka Džordža Majkla, no nakon što ga je te večeri upoznala, njena zaluđenost zgodnim pevačem postala je još snažnija.

Priča o povezanosti dvoje slavnih ljudi kojih, nažalost, više nema, još je jedna u nizu onih koje je u nedavno objavljenoj biografiji Džordža Majkla, "George Michael: A life", zabeležio Džejms Gevin. O knjizi se mnogo piše i govori jer vrlo oštro, detaljno, pa čak i nemilosrdno govori o životu jednog od najvećih britanskih muzičara. Gevin se u knjizi bavi Majklovim ranim godinama, njegovim usponom do zvezda i tragedijama koje su ga pratile, a pišući je razgovarao s više od 250 ljudi koji su bili spremni da podele svoja sećanja na pop zvezdu koja je preminula 2016. godine u 53. godini života.

- Dajana je volela muzičare - ispričao je Gevin u razgovoru o knjizi za američki Fox News Digital.

- Bila je prava obožavateljka. Bila je zaljubljena u pop zvezde i upoznala je mnoge od njih. Radila je s nekima od njih i zvala ih da nastupaju na događajima koja je organizovala i koji su joj bili važni. Elton Džon i princeza Dajana bili su jako povezani, to je poznato. Međutim, Džordž Majkl bio je mnogo ćutljiviji oko cele priče. A nije se moglo poreći da se Dajana zaljubila u njega.

Veza Ledi Di i Majkla, rekao je, trajala je 12 godina.

Andy Vermaut shares:Princess Diana’s crush on George Michael made Wham! star ‘uncomfortable': 'He didn’t want to exploit her’: George Michael passed away on Christmas Day 2016 at… https://t.co/HlDVZNqXPM Thank you. #ThankYouJournalistsForTheNewsWeGetFromYou #AndyVermautThanksYou pic.twitter.com/BP1ow4D5YG

- Džordž Majkl je bio sramežljiv u vezi s princezom Dajanom iz dva razloga. Prvo, bila je princeza od Velsa. Iako je Džordž Majkl bio Džordž Majkl, princeza Dajana bila je popularnija od kraljice. A on nije hteo da izgleda kao da uhodi princezu, kao da joj se nameće - rekao je Gevin.

- Plus je bio svestan njenih osećanja prema njemu... Tu se, naravno, nikad ništa ne bi dogodilo, ali možete zamisliti koliko mu je to bilo neprijatno. Zato ju je držao na distanci. Njihovo prijateljstvo se sastojalo od povremenih ručkova i telefonskih poziva.

Biograf ističe kako je Dajana govorila da je Džordž Majkl predivan, prezgodan, prelep... On joj je, jednom prilikom, javno uzvratio komplimente rekavši: "Hvala vam, gospođo. I vi ste prilično savršeni".

Princeza, čiji je brak s princom Čarlsom u stvari bio jedna velika kriza sastavljena od niza manjih i većih kriza, u pevaču je videla prijatelja koji joj je i po godinama bio blizak.

- Džordž je u njoj pronašao srodnu dušu, javnu osobu zarobljenu u pozlaćenom kavezu - objasnio je Gevin, te dodao kako smatra da je bilo nemoguće ne osećati tremu pred princezom Dajanom, ma ko vi bili.

- Bila je najveća zvezda u Engleskoj, daleko veća od bilo koje pop zvezde koju je volela. Dajana je bila slatka devojka, engleska ruža. Nažalost, nikada u životu nije mogla da ima normalnu vezu ili prijateljstvo.

Dajanu je mučilo to što joj je bilo jako teško da pronađe prave prijatelje koji nisu želeli nešto od nje.

- Džordž Majkl je doživio nešto slično, kao i većina superzvezda. Želiš da imaš oko sebe ljude koji će te voleti zbog tebe, ne zbog toga što si poznat. Dakle, oboje su mučile iste muke. I zbog toga je između njih dvoje, bez obzira na sve, uvek postojala distanca. Nije želeo da je iskorišćava ni na koji način. Uz to, bilo mu je neprijatno jer je razumeo njena osećanja i bio je svestan da je jako zagrejana za njega.

It’s George Michael. I lived through those years, I danced to Wham! and I know what princess Diana looks like and that ain’t it. Do your own comparison but that’s a very young George Michael. It’s OK, I can’t force you to be right. pic.twitter.com/R14WkMWLqg