ŽENA SKINULA KUPAĆI, PA NASRNULA NA DELFINA: Uporno pokušavala da ga zajaše, nije mu dala mira, a ljudi aplaudiraju! (VIDEO)

Žena u toplesu pokušala je da zajaše izgubljenog delfina koji je pokušavao da pronađe put do mora u Holandiji. Na video snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako se žena više puta penje na leđa delfina i pokušava da se popne na njega.

Neki posetioci plaže mogu se čuti kako aplaudiraju u pozadini dok dva muškarca pokušavaju da je zaustave. Na kraju snimka može se videti kako nastavlja da se drži za leđno peraje životinje.

Policija je saopštila da je u toku uviđaj kako bi se utvrdilo da li je počinjeno krivično delo, preneo je list. Zvaničnici su rekli da se žena sama prijavila policiji. "SOS Dolfijn", holandska organizacija za spasavanje kitova, rekla je da je "veoma uznemirujuće" videti životinju u Zandvortu.

"Ovo su kitovi zubati i ne pripadaju Severnom moru. Oni su dubokomorske životinje", saopštila je organizacija, prenosi RTL Nevs.

"Ako završe u Severnom moru, upadaju u nevolje. Ove životinje ne preživljavaju dobro u ovakvim vrstama voda. Traže hranu na dubini od dva do tri kilometra", rekla je Anemari van den Berg iz SOS Dolfijn.

Pogledajte kako je žena pokušala da jaše delfina:

Gestoorde walvisachtige vrouw klimt in Zandvoort op spitssnuitdolfijn, terwijl de dolfijn eerder door anderen teruggeduwd werd in de zee. Het dier had daar door kunnen overlijden. pic.twitter.com/AN4Z3twHkB