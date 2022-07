DEO RAKETE LETI IZ SVEMIRA KA ZEMLJI: Strahuje se da će pasti u u gusto naseljenom delu planete!

Ovog vikenda na Zemlju bi mogao da padne ogroman potisnik iz svemira, smatraju stručnjaci koji prate kretanje otpada oko Zemlje i dodaju da je moguće da neće svi njegovi delovi izgoreti prilikom ulaska u atmosferu, što znači da bi neki od njih mogli da udare u tlo.

Potisnik o kom je reč dugačak je 53,6 metara i teži 23 metričke tone, a deo je kineske rakete koja je nedavno lansirana.

Verovatnoća da će prilikom pada napraviti značajnu štetu veoma su male, ali još se ne zna gde bi tačno mogao da padne.

Lokaciju pokušavaju da utvrde stručnjaci iz celog sveta, a jedino u šta su za sada sigurni jeste da će u atmosferu ući 31. jula i da će verovatno pasti na području žutih i plavih isprepletenih linija koje se vide na karti američke neprofitne organizacije "Aerospace Corporation".

Linije ove boje na karti pokazuju područje potencijalnog ulaska u atmosferu, a žuta oznaka mesto na kom će se potisnik nalaziti usred ulaska, piše "Science Alert".

- Zbog nekontrolirane prirode ulaska u atmosferu postoji određena verovatnoća da će ostaci pasti u naseljeno područje jer više od 88 posto svetske populacije živi na mogućem području pada - saopštila je kompanija "Aerospace Corporation".

- Objekat ove veličine neće u potpunosti izgoreti prilikom ulaska u atmosferu. Obično 20 do 40 odsto mase velikog objekta pada na tlo, iako to zavisi od njegovog dizajna - dodaje se u saopštenju.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀31 Jul 2022 00:24 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcJnj0 pic.twitter.com/CZRQBClOAg