SVEŠTENIK SE SKINUO I UŠAO U MORE, PA U KUPAĆIM GAĆAMA ODRŽAO SLUŽBU: Dušek je koristio kao OLTAR, a sada je u ozbiljnom problemu (FOTO)

Bernaskoni je rekao da je planirao da održi nedeljnu misu među drvećem uz plažu u Krotoneu u južnoj Italiji, nakon što je pomagao u letnjem kampu za srednjoškolce.

Međutim, s obzirom na to da nije uspeo da pronađe hlad u koji bi se sklonio od velikih vrućina, Bernaskoni je rekao da mu je jedna porodica koja se zatekla u blizini ponudila dušek na naduvavanje pa je s njim otišao u more i započeo misu u kupaćim gaćama.

Iz lokalne crkvene zajednice uputili su kritiku na račun celog ovog slučaja.

Don Mattia Bernasconi, vicar of the pastoral care for young people of the parish of San Luigi Gonzaga in Milan, celebrated mass in the beach using an air mattress as an altar.



Yet the TLM must be suppressed! pic.twitter.com/xqRRDnoqaL