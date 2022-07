GDE ĆE PASTI! DELOVI KINESKE RAKETE VIĐENI NA NEBU IZNAD MALEZIJE: Trenutak kada ulaze u Zemljinu orbitu deluje NESTVARNO! (VIDEO)

Delovi kineske rakete CZ5B, su snimljeni kako ulaze u Zemljinu orbitu na nebu iznad Malezije. Kako je najavljeno pre vikenda očekivalo se da će ostaci velike i nedavno lansirane kineske rakete vratiti na Zemlju nekontrolisanim ponovnim ulaskom.

Prozor za ponovni ulazak svemirskog otpada se suzio i više nije moguće da ostaci padnu u atmosferu iznad Sjedinjenih Država, prenosi Dejlimejl.

Chinese rocket debris re-entry.

Nice grab! You were in the right place at the right time! #CZ5B #LongMarch5BRocketBooster