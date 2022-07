BAKA (99) TRAŽILA DA JOJ SE NA GROB STAVI VELIKI PE*IS! Ovako je nikad neće zaboraviti: Statuu od 280 kila pravilo 12 majstora (VIDEO)

Pre smrti, 99-godišnja Katarina Ordunja Perez imala je jednu poslednju želju, da joj na grobu stoji džinovska statua pe*isa. Njena porodica otkrila je završeni spomenik težak skoro 280 kilograma koji je postavljen na njen grob u Meksiku kao "priznanje njene ljubavi i životne radosti”.

"Želela je da razbije paradigmu svega što je meksičko, gde stvari ponekad ostanu skrivene jer ljudi nisu otvorenog uma. Uvek je bila veoma avangardna, veoma napredna kad se govori o raznim stvarima", rekao je njen unuk Alvaro Mota Limon u intervjuu za Vajs Vorld Njuz.

Donja Kata, kako su je s ljubavlju zvali u malom gradu Misantla u istočnoj državi Verakruz, imala je poseban afinitet prema pe*isima. "Uvek je govorila, u meksičkom smislu, da smo 'vergas' “, rekao je Mota Limon.

U meksičkom slengu postoji nekoliko reči koje su tako dinamične kao "verga“, što je možda najbolje prevesti kao "pe*is" zbog opšte upotrebe reči kao vulgarne. U zavisnosti od toga kako je formulisano, "verga" može biti brutalna uvreda, reći nekome da se je*e ili da nije vredan sr**a. Ili to može biti kompliment, oznaka časti, da ako je nešto "verga“, to je kul.

Donja Kata je često koristila tu reč sa ponosom kada je o članovima svoje porodice govorila kao o vergas, prema njenom unuku, da su bili ljudi moralne snage, sa "integritetom, hrabrošću, strašću, a u isto vreme, ljubavlju i radošću“, rekao je Mota Limon.

Prabaka je odrasla u siromaštvu i nije pohađala školu kao dete, ali je svojim vrednim radom i odlučnošću postala uticajna članica u gradu Misantla. Političari su često pokušavali da je posete i udvaraju joj se, znajući koliki je njen uticaj u tom području. Donja Kata je prenela poruku svojoj deci, unucima i praunucima da su vergas i da mogu da ostvare šta god žele, posebno žene, u zemlji koja je ogrezla u mačizmu, rekao je Mota Limon.

Mnogi članovi porodice nastavili su uspešne karijere. Njegova sestra je doktorirala. Sam Mota Limon je završio dve magistrature, čak je neko vreme bio gradonačelnik grada.

Doña Cata, an absolute legend, embodying that big verga energy she was always talking about. #BVE pic.twitter.com/dyfZvKJMw1