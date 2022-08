VERUJE SE DA OVDE TEČE LEKOVITA SAVINA VODA: Ko god da dođe umije se vodom, a zbog ovog jednu flašu ponese kući (FOTO)

Za ljubitelje adrenalina i netaknute prirode na samo dva kilometra od manastira Mileševa, na vrhu strme i stenovite litice nalazi se srednjovekovni grad Milešavac.

Ovaj nedovoljno istraženi arheološki biser podignut je u 14. veku i služio je kao odbrana manastira i karavanskog puta koji je ispod njega prolazio.

“Osvajanjem Turaka u 15. veku on postaje tursko utvrđenje koje je dozidano Turskim kulama koje se i danas jasno raspoznaju. Ostala je sačuvana citadela, a mogu se videti ostaci četiri kule. Međutim, turski potopisac Evlija Čelebija u svojim zapisima naveo je kako je ovo utvrđenje obišao u 16. veku i da je uočio dvanaest kula. To će se pokušati ustanoviti uz dalja areheološka istraživanja”, rekao je za RINU istoričar iz Prijepolja, Slavoljub Pušica.

Ukoliko se strmim putem popnete do vrha srednjovekovnog grada, kao nagrada dočekaće vas neverovatan prizor i pogled koji se pruža na pola jugozapadne Srbije. Skrivenim putem uz strmu liticu utvrđenja Milešavac stiže se i do pet monaških isposnica, među kojima je ona najčuvenija isposnica Svetog Save, u kojoj je on provodio svoje monaške dane. A u njoj kako kažu, teče lekovita Savina voda za koju se veruje da se pred grešnikom ili svađalicom ukriva i da je mogu dohvatiti samo oni koji su čiste duše.

“Prema kultnom predanju na tom izvoru u davna vremena lečili su se slepi, ali i teško bolesna deca i stari ljudi. I danas je to verovanje ostalo očuvano, pa su brojni putnici namernici koji ovde dođu, umiju se vodom i ponesu u flašama kući za zdravlje svoje porodice”, rekao je Pušica.

Do pre par godina do ovog svetog mesta moglo se doći samo uskim, opasnim stazama. Međutim, 2016. godine urađeno je kameno stepenište koje mnogo olakšava put onima koji se odluče osvojiti staro utvrđenje i pećinske isposnice.

"Opština Prijepolje zaista ima mnogo toga da ponudi turistima. Tu su manastir Milešava, džamija u selu Hisardžik sa najstarijim Kuranom na Balkanu, fascinantni kanjon reke Mileševke u kom se osim ogromnog kulturno-istorijskog bogatstva, mogu videti i mnoge retke biljne i životinjske vrste koje ovde žive hiljada godinama. Zatim, planina Jadovnik koja je prava oaza netaknute prirode i slapovi Sopotnice. Naravno, neizostavna je i specifična gastronomska ponuda, jer mnogi specijaliteti se mogu probati samo u prijepoljskom kraju", izjavila je Dragana Varaklić direktorka TO Prijepolje.

Zbog svojih karakteristika kanjon reke Mileševke je u 2000. godine u Kembridžu proglašeno za međunarodno značajno stanište ptica, a sa svim ovim prirodnim retkostima i lepotama, žitelji Srbije još uvek nisu dovoljno upoznati.