DRON SNIMIO TURBO AJKULU: Ovo nikada niste videli, izgleda kao ubrzani snimak - OD NJE SE NE MOŽE POBEĆI (VIDEO)

Snimak dronom koji oduzima dah prikazuje veliku belu ajkulu kako dostiže najveću brzinu dok pliva u Kaliforniji!

Dron je uhvatio zastrašujuću scenu i zabeležio nešto neverovatno! Na snimku se vidi velika bela ajkula koja je dostigla najveću brzinu dok je jurila prema obali.

Snimak koji oduzima dah snimio je fotograf Met Larmand na Kapo Biču u Kaliforniji.Rečeno mu je da je tog dana uočena ajkula i odlučio je da lansira dron kako bi bacio pogled na predatora, što je i uspeo. Objašnjavao je da je leteo dronom punom brzinom kako bi pokušao da sustigne zver. Met je procenio da je ona plivala brzinom od "najmanje 30 kilometara na sat".

Takođe je procenio da je ajkula bila dugačka otprilike 3 metra i rekao je da je njen podvodni sprint pokrivao oko 45 metara. Govoreći za "For The Win" o neverovatnom susretu, Met je rekao: "Nisam siguran šta je podstaklo da tako brzo ide. Nikada nisam video da neka ajkula to radi."

Kris Lou, direktor laboratorije za ajkule na Državnom univerzitetu Kalifornije, smatra da je možda sam dron učinio da se ajkula ponaša čudno. "Ovaj odgovor je bio zbog senke senku drona. Ajkule ne znaju šta je pretnja i najsigurnije ponašanje je da pobegnu kada dožive nešto nepoznato. Ono što je takođe zanimljivo je da će bebe pokazivati ovaj brzi let u jednom pravcu, dok će starije ajkule da se vrte oko vas kada su uplašene. Ovo udvostručavanje potencijalne pretnje je tipično ponašanje predatora kako bi se sprečio napad sa zadnje strane."

Smatra se da je najveća brzina velike bele ajkule oko 40 kilometara na sat, a odrasle jedinke narastu do oko 6 metara u dužinu. Mako ajkule su najbrže na svetu i mogu da idu brzinom od 65 kilometara na sat kada jure plen.

Pogledajte snimak: