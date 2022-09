TITANIK KAKAV DO SADA NIJE VIĐEN! Isplivali novi detalji o nepotopivom brodu - ŠOK SNIMAK!

Novi i jedinstveni snimak Titanika otkrio je sidreni lanac težak 90 kilograma, ogromno sidro na levoj strani i kotao koji je pao na morsko dno kada se brod razbio na dva dela i potonuo 3810 metara ispod površine severnog Atlantika pre više od 110 godina.

Snimak, koji je zabeležila kompanija za ronilačke izlete OušnGejt ekspedišns (OceanGate Expeditions), otkrio je "zapanjujući nivo detalja" i boja broda koje ljudsko oko nije videlo od 12. aprila 1912. godine.

Tim je snimio čuveni brod u najvišoj rezoluciji do sada (oko 8.000 piksela), što im je omogućilo da zumiraju određene oblasti bez gubitka kvaliteta slike i pružilo najjasnije slike do sada.

To im je omogućilo da vide nikada ranije viđene detalje, kao što je natpis na sidru "Noa Hindžli i sinovi" i pokazalo kako se olupinja menja u svom vodenom grobu.

Ovo je druga godišnja ekspedicija OušnGejta do Titanika. Kompanija prevozi "specijaliste za misiju" i istraživače do broda uz pomoć njihovih "Titana".

Osmodnevna ekspedicija do organizovana je krajem maja, a za mesto na Titanu, svaki "specijalista za misije“ mora da plati 250.000 dolara.

Stokton Raš, predsednik OušnGejta rekao je da će "neverovatni detalji na 8k snimku pomoći našem timu naučnika i pomorskih arheologa da preciznije prate propadanje Titanika dok snimamo nove snimke 2023. i kasnije“.

Civilni istraživači, ili stručnjaci za misiju, započeli su svoju avanturu jedrenjem na ekspedicijskom brodu od Sent Džonsa u Njufaundlendu u Kanadi do mesta olupine Titanika, udaljenog 570 milja.

OušnGejt je zatim u njihovoj podmornici za pet osoba, prebacio arheologe i one koji su platili kartu do okupine. Podmornica vozi do tri stručnjaka za misiju na svakom zaronu koje traje osam do 10 sati.

Podmornica Titan je opremljena najnovijim kamerama za snimanje slika ultra visoke rezolucije koje će pomoći u određivanju stope propadanja olupine i proceni morskog života koji živi na olupini.



Misija je zaronila duboko ispod severnog Atlantika sve dok svetla podmornice nisu bljesnula na ogromnom brodu.

Posadu je dočekalo "ogromno sidro od 15 tona koje se još uvek nalazi na palubi olupine i okov koji je prvobitno bio pričvršćen za glavni jarbol koji se sada srušio“, rekao je ronilac PH Nargeolet.

"Kasnije na video snimku vidite tri okrugle strukture duž unutrašnje strane ograde. Ovo su trostruki kablovi koji su korišćeni za pristajanje da bi se brod pričvrstio za dok kada je Titanik bio u luci“, nastavio je Nargeolet.

Tokom putovanja, ronioci su uočili trup broj jedan, teretni prostor broj jedan i čekrke - metalne konstrukcije koje se koriste za pomeranje velikih težina pomoću užadi, kablova ili lanaca.

Sve to je prvi put viđeno od kada je Titanik potonuo na dno okeana.

Takođe su registrovani dramatični dokazi propadanja u vidu šina koje su otpale sa broda.

Rori Golden, stručnjak za Titanik rekao je da "jedan od najneverovatnijih snimaka prikazuje jedan od jednostrukih kotlova koji su pali na dno okeana kada se Titanik razbio na dva dela.

Iako ovakva putovanja na brod izazivaju uzbuđenje, ona su takođe izazvala kontroverze: stručnjaci veruju da su spasilačke misije i druge ekspedicije tokom decenija — uključujući čuveni zaron reditelja Džejmsa Kamerona 2001. — dodatno oslabile integritet trupa starog broda.

Pristajanje na olupinu izazvalo je značajno oštećenje palube, a jednu od većih šteta pričinila je Kameronova ekspedicija kada se njihova podmornica sudarila sa trupom broda.

Prema Nacionalnoj upravi za okeane i atmosferu, trup i struktura broda će se verovatno srušiti u narednih 40 godina.

Titanik, koji je nazvan "nepotopivi brod", potonuo je 14. aprila 1912. godine, na svom prvom putovanju od Sauthemptona u Engleskoj do Njujorka.

Džinovski brod se sudario sa santom leda i na kraju je poginulo 1.517 od 2.224 putnika i posade.

