EVO ZBOG ČEGA SU LJUDI NOSILI PERIKE U PROŠLOSTI! Ove detalje sigurno NISTE ZNALI - kralj je plaćao 48 majstora perika

Bolest koja se prenosila seksualnim kontaktom i bila poznata i kao "francuska bolest", u jednom trenutku bila je rasprostranjenija nego kuga, a kako antibiotici nisu bili izmišljeni, za nju nije bilo leka.

Manji simptomi sifilisa uključivali su otvorene rane i opadanja kose. Nakon što bi bolest uznapredovala pratili su je gubitak vida, gubitak sluha i, u ekstremnim slučajevima, dovela bi do ludila.

Još u Enciklopediji Denisa Denota tvrdilo se da je duga kosa u Francuskoj bila poznata kao znak kraljevske krvi još od drevnih vremena. Što je kosa duža, to je viši društveni rang osobe koju ju je nosila bio. Sa druge strane, gubiti kosu bilo je velika sramota!

Pošto je duga kosa bila statusni simbol, bogati Evropljani su počeli da nose perike kako bi sakrili ćelavu glavu, kraste i otvorene rane, pa tako i činjenicu da su oboleli od sifilisa.

Looks like Louis XIV will remain the longest ruling monarch for a while longer pic.twitter.com/pGOIyOwbN6

Perike su postale veoma popularne zbog naglog porasta sifilisa u narednim decenijama. Bile su napravljene od konjske, kozje i ljudske dlake, a kako bi se prikrili neprijatni mirisi vlasuljari su ih posipali prahom sa mirisom lavande i pomorandže. Tako je nastao termin “napuderisane perike”.

Perike su nosili samo bogati i uticajni pojadinci ali su, pre svega, one u prvo vreme bile potreba, a ne statusni simbol ili izraz mode.

Međutim, onda se to promenilo… Prvo, u Francuskoj, dolaskom na presto kralja Luja XIV.

Kralj koji je plaćao 48 majstora perika

Kralj Francuske Luj XIV došao je na tron sa nepunih 5 godina. Takođe, bio je veoma mlad kada je počeo da ćelavi - prvi zapisi o tome potiču iz 1655. kada mu je bilo tek 17 godina.

Poznat i kao “Kralj Sunce”, Luj je bio veoma narcisoidan i opsednut svojim imidžom. Naručivao je portrete, kovao novčiće, pa čak i plaćao najbolje vajara da izrade skulpture po njegovom liku. Ćelavost se nikako nije uklapala u tu njegovu sliku.

Na kraju je zbog svog imidža angažovao 48 majstora perika. Perike koje je nosio bile su neverovatno dugačke i bujne, sa sve više i više slojeva kose.



The longest reigning monarch ever was Louis XIV of France. He ruled for 72 years, 110 days. Exhausting. pic.twitter.com/14GzKubwTL

Međutim, uprkos njegovoj opsesiji, glasine da “Kralj Sunce” ima sifilis, proširile su se po celom regionu.

Priteran svojim problemima, "u pomoć" kralju Luju priskočio je "njegov kolega" sa druge strane kanala. Skoro u isto vreme, i engleski kralj Čarls II počeo je da sedi. Kako bi nastavio da odaje utisak čoveka u punoj snazi i ovaj monarh je počeo da nosi perike i bila je to prelomna tačka za budućnost ovog “trenda”.

Jer, ako čak dvojica najmoćnijih evropskih kraljeva nose perike, onda svi muškarci - od arostokratije do srednjeg sloja, žele da izgledaju poput njih.

Nije mnogo prošlo, a cene perika su drastično porasle. A, kako i ne bi! Za jednu gustu i složenu periku bila je potrebna kosa i do 10 različitih ljudi. Najobičnija perika prodavala se za 25 šilinga što je bila i prosečna nedeljna plata radnika iz Londona, a cene su išle i do 800 šilinga za neke složenije kreacije.

1 September 1715, Louis XIV, aka Louis le Grand, dies at the age of 76, due to a gangrene infection of his leg. His reign of 72 years and 110 days is the longest recorded of any monarch of a sovereign country in history. #otd pic.twitter.com/ONgJWw4ZyV