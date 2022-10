OTKRIĆE VEKA - Naučnici pronašli kosti potencijalno NAJVEĆE PTICE u istoriji planete! (FOTO)

Oni se nadaju da će otkriti i ostale delove tela kako bi mogli da sastave celokupnu sliku.

Stirtonova gromovita ptica (Dromornis Stirtoni) je, po rečima paleontologa, „esktremni evolutivni eksperiment“ i neka vrsta skrpljenog pačvorka različitih anatomskih osobina.

Njen preuveličani kljun „iskače“ iz relativno male lobanje, koja se nalazi na visini od tri metra od tla, a sve zajedno teži oko pola tone.

A huge moment at #alcoota2022 with the very first articulated -Dromornis stirtoni- leg excavated from Classy Corner. Thankyou @Phoebyornis for scale! #fossilfriday @fupalaeosoc @FlindersPalaeo pic.twitter.com/mJaKvacOtg