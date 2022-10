Iako je važio za uglednog komšiju, koji je svima pomagao i koji je uživao veliki ugled u Cinkoti, nekadašnjem predgrađu Budimpešte, koji je imao svoju limarsku radnju i uvek bio okružen lepim ženama, Bela Kiš bio je pravo zlo.

Naime, kada je poslat na front sa kojeg se nije vraćao, i kada se pojavila informacija da je ubijen, vlasnik kuće želeo je da je ponovo izda. Tada je otkrivena prava jeziva istina o ovom čoveku.

Prilikom sređivanja kuće, pronašao je sedam limenih buradi, u kojima su komšije tvrdile da Kiš čuva ulje, ili čak alkohol. Međutim, vlasnik je želeo da proveri, jer ga je bunilo to što je svako bure zavareno. Kada je vlasnik uz veliki napor uspeo da probuši rupu na samo jednom buretu, ostao je u šoku. Komšija hemičar, koji se tu našao, odmah je rekao da je to miris tela koje se raspada.

Policija je odmah po pozivu došla na lice mesta i otvorila bure, a onda je usledio prizor od kog niko danima nije mogao da se oporavi. U buretu punom metanola našli su poprilično dobro očuvao telo mlade žene, duge smeđe kose, kao i kanap kojim je udavljena. Međutim, to nije sve. U svim ostalim buradima zatekli su isti prizor, a bilo je čak buradi i pod zemljom. Svaka devojka je bila starosti između 24 i 30 godina, gola i oskudno obučena i kraj svake je bio kanap kojim su udavljene. Sve su bile zadavljene i navodno su na vratu imale vampirski ugriz, kao da je Kiš svakoj isisao krv.

Njegova kućna pomoćnica bila je u šoku, nije ni mogla da pretpostavi da je njen gazda počinio ova jeziva dela, iako je kod njega radila godinama.

Police sketch of Béla Kiss, an Austro-Hungarian serial killer who murdered at least 24 women and stored them in metal drums behind his house. He was conscripted into the army in 1914, and when police discovered his "collection" in 1916, he used the turmoil of war to disappear. pic.twitter.com/Pl1hKDLPpw