Film Sveta Petka - Krst u pustinji o najpoštovanijoj svetititeljki pravoslavnja i posle mesec dana prikazivanja privlači veliku pažnju publike. Od beogradske premijere 6. septembra ovaj film pogledalo je više od 65.000 gledalaca.

Hadži Aleksandar Đurović reditelj filma rekao je za Pink da je najdraže autoru kada čuje reakcije ljudi i kada vidi da najrazličitiji ljudi, i u dobu i u kulturno socijalnom pa i religiskom smislu, čak i ljudi koju su ateisti, a gledali su film ovakve tematike, da im se to dopada i to je najlepša kritika za film.

- Kada me pitaju kakakv je ovo film po žanru, može se reći da je to neka drama autobiografska, ali je to zaista i jedan autorski poetski film koji na vrlo nesvakidašnji način za našu kinematografiju prikazuje ovakvu tematiku. Sa druge strane film je vrlo moderan u svom jezičkom izrazu i vizualno je egzotičan i nekakko spektakularan u toj Jordanskoj pustinji -rekao je Đurović.

On je naglasio da je to prvi srpski film sniman u pustinji i da je bio veliki izazov raditi na njemu.

- Rad na filmu trajao je pet godina, skoro 6 do premijere, ali nekako isplatilo se sve to na kraju, i mislim da će zaista publika i oni koji su čitali knjigu i vole roman Ljiljane Habjanović Đurović, inače moje majke, uživati u njemu - rekao je Đurović i doadao:

- Ipak kada čitate knjigu vi zamišljate sami scene, ali kada dobijete u dva sata sve to spakovano, to bude mnogo veći utisak - rekao je on.

Govoreći o filmu on je rekao da je fokus u njemu na tome kako je mlada Paraskeva posatala svetiteljka, i to je nešto o čemu se najmanje zna. On je rekao da mnogi ljudi koji su gledali film rekli su da je on i edukativan, jer su saznali nešto novo i dobili novo viđenje lika svetiteljke.