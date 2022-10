SVEMIRSKI BROD DART PROMENIO PUTANJU ASTEROIDA! Oglasila se NASA: Pokazali smo da smo ozbiljni u odbrani planete

Naučnici su sada potvrdili da je orbita 160 metara široke svemirske stene poznate kao Dimorfos promenjena posle udarca sonde Dart.

Istraživači su došli do zaključka nakon merenja pomoću niza svemirskih i zemaljskih teleskopa.

Misija je zamišljena da testira potencijalnu strategiju za odbranu Zemlje od pretećih objekata.

This just in: The #DARTmission impact is confirmed to have changed the orbit of moonlet Dimorphos around its asteroid Didymos.



For the first time ever, humans changed the motion of a celestial object. More details: https://t.co/aQj8N7fnuV pic.twitter.com/NLR6AqEcaO