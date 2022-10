Međunarodni sajam knjiga u Beogradu održaće se, nakon dve godine pauze zbog pandemije korona virusa, od 23. do 30. oktobra, uz učešće više od 400 direktnih izlagača.

Sajam knjiga, 65. po redu, koji će se odvijati od sloganom "Povratak napisanih", otvoriće pisac i akademik Dušan Kovačević, rečeno je na konferenciji za novinare.

Zemlja počasni gost sajma je Rumunija, a na sajmu će pored domaćih učestvovati i izdavači iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Mađarske, Nemačke, Belorusije, Rusije, Kine, Irana, Švajcarske, Maroka, Egipta, Indije i Poljske.

Gosti sajma će u ime zemlje počesnog gosta pozdraviti rumunski pesnik i pisac Mirče Dinesku, a gosti manifestacije biće između ostalih i pisci Ajfer Tunč iz Turske, Patrik Beson iz Francuske, Đovani Dozini iz Italije i Đorđe Matić iz Hrvatske.

Direktorka Službenog glasnika Jelena Trivan, govoreći o sajmu knjiga, navodi da je u pitanju jedna od najvažnijih stvari u Evropi.

- Vidim sada i kada sam domaćin u ime svoje izdavačke kuće, vidim da ljudi dolaze iz celog sveta. Evo prekosutra stiže i Pravoslavna gimnazija iz Zagreba. Ljudi iz drugih zemalja su se toliko uželeli... To je najveći evropski sajam. I kada su zbog korone hteli da pomeraju datum, ja sam se uvek bunila, jer se takvi događaji ne pomeraju. Ljudi koji se bave knjigom, znaju da su poslednje nedelje oktobra ovde, u Beogradu.

Na sajmu će biti veliki broj rumunskih pisaca, a sama zemlja Ruminija jeste specijalni gost, dodala je.

- Dolazi i čovek koji je napisao knjigu o Novaku Đokoviću. To je čovek koji je uvek bio uz Srbiju. Za njega je priča o Novaku jako važna, on to povezuje i sa politikom i tim stvarima - dodala je Trivan.

Bila je, kako kaže, i velika polemika oko programa sajma, a onda je dolaskom Dušana Kovačevića na čelo istog, sve vraćeno na model prestižne manifestacije.

Trivan dodaje da bi volela da što više dece dođe na sajam, jer, kako otkriva, nažalost, zainteresovanost mališana za knjigu je u poslednje vreme opala.

- Nadam se da će ih što više doći. Ponovo ih pozivam! - rekla je Trivan.

Autor: