Noćas pogledajte u nebo i zamislite želju: Očekuje nas kiša zvezda padalica

Kiša meteora može da se vidi širom sveta.

Noćas se na nebu očekuje kiša meteora, a ovaj fenomen posmatrači će moći da vide golim okom.

Kiše meteora nastaju kada naša planeta naiđe na polje krhotina koje su za sobom ostavile ledene komete ili stenoviti asteroidi koji obilaze Sunce. Ove male čestice sagorevaju u atmosferi, što dovodi do blistavih tragova svetlosti. Meteorska kiša dešava se otprilike u isto vreme svake godine.

Najnovija kiša su Orionidi koji su aktivni od 26. septembra i do 22. novembra, a vrhunac će dostići oko 21. oktobra.

Biće to kiša srednje jačine, obično 10 do 20 traka na sat, iako ih u izuzetnom periodu može biti i do 75 na sat. Mesec će ove godine biti oko 20 odsto pun, što znači da bi vidljivost trebalo da bude dobra. Moći će se gledati širom sveta između ponoći i 4 sata ujutru po lokalnom vremenu, prenosi New York Times.

Kako posmatrati kišu meteora

Najbolja praksa je da se nebo posmatra na otvorenom, što dalje od veštačkih izvora svetlosti.

Meteorske kiše se obično najbolje vide kada je nebo najtamnije, posle ponoći, ali pre izlaska sunca.

- Da biste videli što više meteora, sačekajte 30 do 45 minuta nakon što stignete na lokaciju za gledanje. To će omogućiti vašim očima da se prilagode mraku. Zatim se zavalite i zagledajte u noćno nebo. Najbolje su vedre noći, veće nadmorske visine i vreme kada je mesec tanak ili ga nema - predlaže generalni sekretar Međunarodne organizacije za meteore Robert Lansford.

Za posmatranje kiše meteora nisu potrebni dvogled, ni teleskop.

Autor: