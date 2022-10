DOK JE NEKI SANJAJU VELIKI POLNI ORGAN, DRUGIMA JE TO PAKAO: Pomoć traže kod SRPSKIH LEKARA!

Poslovično konzervativne TV gledaoce širom Velike Britanije ovih dana je šokirala dokumentarna emisija u kojoj su muškarci sa velikim polnim organima na TV "Channel 4" otkrili kroz kakve muke prolaze, tvrdeći da su odbijani za posao, diskriminisani, čak i fetišizovani od strane žena! Zbog toga su neki od njih odlučili da potraže skraćenje svojih muka - bukvalno - kod poznatog lekara iz Srbije!

Dokumentarac pod imenom "Moja ogromna k**a" je emitovan juče, a brojni mladići su govorili o izazovima s kojima se susreću godinama jer im je polni organ natprosečno velik.

Jedan od njih je Skot (35), koji je rekao da mu je polni organ oko 23 cm u erekciji, zbog čega se prijatelji sprdaju s njim, dok je Džo (22) rekao da očajnički pokušava da sakrije "svoju veliku izbočinu".

Met (39) je ispričao da nije mogao da održi ljubavnu vezu zbog svog polnog organa od čak 26 cm, pa je razmišljao i o hirurškom skraćenju penisa, zbog čega se za pomoć obratio našem eminentnom stručnjaku dr Nenadu Đakoviću.

- Biti obdaren privlači pažnju, ali ne i naklonost! To je više poput hendikepa, jer nije nešto o čemu možete govoriti. Ako to "iznesete", pomalo ste ljigavi, ali ako ne kažete, donosi komplikacije. Svaka pažnja koju dobijem zbog svoje veličine, a ne zbog mene kao osobe, uopšte me ne zanima - ispričao je Met.

Ekstremna veličina Metovog penisa navela ga je da preduzme drastične mere. Uvek se, kako je objasnio, pitao da li postoji način da se to reši i da mu se život promeni na bolje.

Met je tako došao do srpskog doktora Nenada Đakovića, tražeći od njega da mu reši dugogodišnji problem.

Dr Đaković je međunarodno priznati specijalista za rekonstruktivnu urogenitalnu hirurgiju, pedijatrijsku urologiju i andrologiju. Posebna pažnja mu je usmerena na rekonstruktivne korekcije i procedure seksualne disfunkcije.

- Znam da nikada neću naći partnerku koji bi savršeno pristajala mojoj veličini - ispričao je Met.

Nadao se da će moći da ga smanji "bar za dva-tri santimetra", dok mu je doktor Đaković objasnio na koji nači može da "amputira" deo njegovog penisa, kako bi se smanjila veličina i rešio problem.

Met je na kraju ipak odustao od hirurške intervencije zbog "svih rizika koji postoje", smatrajući da ipak treba da "bude ponosan na sebe zbog onoga što jeste, a ne zbog onoga što ti je između nogu", piše "Daily Mail".

U dokumentarncu je pričao i Džo, čiji penis ima 23 cm u erekciji. On tvrdi da trpi svakodnevno zlostavljanje zbog svog polog organa.

- Ili ne izlazim, ili budem svestan da će neko da me zagleda. Obično nosim donji veš koji ima torbicu napred - kazao je Džo, koji troši 200 funti svakog meseca na posebne gaće.

Džo se prisetio kako je bio na razgovoru za posao, ali ga nije dobio upravo zbog "posebne odeće" koju je nosio zbog svoje "anomalije".

- Pre četiri-pet meseci dolazi momak i ima relativno veliki penis, 16- 17 centimetara. Devojka je normalno građena, oni se vole - počeo je priču dr Milošević.

Dr Milošević je objasnio da takva anatomija ometa njihove intimne odnose, jer njoj izaziva bolne reakcije koje onda ometaju i seksualni užitak mladića.

Dr Milošević je napomenuo da parovi tokom pregleda prolaze kroz detaljnu psihijatrijsku procenu.

- Ubeđujemo njega da nađe drugu, čak i pogrešno radimo - rekao je dr Milošević.

Taj predlog nije urodio plodom jer par nije želeo da se rastane. Rešenje je onda bilo hiruško smanjenje penisa, kako je rekao dr Milošević.

