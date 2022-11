REKLI SU JOJ DA NOSI PETORKE, A ONA RODILA 10 MALIŠANA: Lekari ostali u čudu, a muž se tek iznenadio

Tamara Sithol (37) je rodila desetorke, iako joj je rečeno tokom trudnoće da u stomaku nosi pet plodova. Ginekolozi i muž su ostali u čudu kada su videli broj dece koji se rodio.

Selo Tembisa kraj Pretorije u Južnoj Africi od ove nedelje je mesto koje je zlatnim slovima upisano u Ginisovu knjigu rekorda.

Iako nikome nije jasno kako je ginekolozima mogao da se dogodi ovakav previd, budući da su malo pred porođaj videli petoro dece na ultrazvuku, Tamara ne mari puno za to.

Gosiame Thamara Sithole (37) from Tembisa has given birth to a village breaking a world record with 10 kids at once last night. She delivered 7 boys and 3 girls. A true meaning of aiyate Sione. pic.twitter.com/pK2Bj15ZTm