ARHEOLOŠKO OTKRIĆE U SVETOJ ZEMLJI: Pronađena najstarija poznata rečenica napisana najranijom azbukom

Češalj, koji datira oko 1.700 godina pre nove ere, iskopan je u Tel Lahišu u Izraelu – glavnoj hananskoj gradskoj državi u biblijskom kraljevstvu Jude.

Pismo je oko 1800 godina pre nove ere izmislio semitski narod koji je živeo na Levantu. Ubrzo nakon toga, usvojili su ga Hananci – drevni narod koji je živeo na području današnjeg Izraela i Palestine pre oko 4.000-5.000 godina. Kasnije ga je usvojila i većina drugih jezika na svetu.

Hebrew University unearths ivory comb from 1700 BCE inscribed with plea to stop pediculus: ‘May this [ivory] tusk root out the lice of the hair and the beard’ is the first sentence written in the Canaanite language to be discovered at Tel Lachish. https://t.co/MOcQhhJ059 JPost pic.twitter.com/yw1mCdeUgt