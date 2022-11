EVO ŠTA STE BILI U PROŠLOM ŽIVOTU I KAKO JE TO UTICALO NA VAŠU SUDBINU DANAS: Sve se krije iza dana i meseca rođenja

Da li ste se ikada zapitali šta ste bili u prošlom životu?

Postoje brojne tvdnje o postojanju prošlog život kao i svim njegovim uticajima na našu sadašnju sudbinu. Verovatno vam se dešavalo da ste imali osećaj kao da ste nešto več videli ili proživeli, što nije slučajno. Zato pažljivo pročitajte šta ste bili u prošlosti, možda dobijete neke važne odgovore ili razjasnite neke neobjašnjive situacije - potrebno je samo da pronađete vaš dan i mesec rođenja.

Od 14. do 28. jula, od 23. do 27. septembra, od 3. do 17. oktobra



DUHOVNI UČITELJ SA VELIKIM SCREM

Oduševljavali ste ljude svojim šarmom i inteligencijom. Imali ste veliki uticaj na sve. Uvek ste bili na strani slabijih. Bili ste pravi vođa i učitelj ljudima. Sledili su vas svuda. Danas ne volite usamljenost i pomažete ljudima u potrebi. Niste baš društvena osoba, u trenucima ste čak ekscentrični.

U ovom životu znate vrlo dobro što želite i kako to postići. U ljubavi se vodimo umom i logikom više nego srcem.



Od 22. do 31. januara, od 8. do 22. septembra



PUTUJUĆI UMETNIK

Bili ste osoba s vrlo divljom maštom, imali ste talent da zabavljate ljude. Bili ste uvek u centru pažnje. Imali ste mnogo ljubavnika.

U ovom životu ste osetljivi, ali ne pokazujete lako svoja osećanja. I dalje vas privlače avanture, ali sada ste vezani za jedno mesto i jednu osobu. U ovom životu imate oštar i prodoran um i nema problema koji ne možete rešiti.

Od 29. jula do 11. avgusta, od 30. oktobra do 7. novembra



ISTAKNUTI BRANILAC PRAVDE

Vaša je moć bila taktičnost i hladnoća. Dobro ste planirali i mudro ste odabirali svoje ciljeve. Osim toga, bili ste dobar govornik i pisac.

U ovom životu ste vrlo iskrena i direktnaa osoba i prezirete bilo kakav oblik nasilja. Volite humanitarne aktivnosti i pomažete bolesnicima i slabima. Međutim, često vam nedostaje poverenje i ponekad potcenjujete svoje sposobnosti. Vrlo ste osetljiva osoba u ljubavi, celim svojim bićem se posvećujete ljubavi.

Od 8. do 21. januara, od 1. do 11. februara



ROBIN HUD - MILOSTIVI BANDIT

Rođeni ste u siromašnoj porodici i zbog toga ste rano shvatili da je svet podeljen na bogate i siromašne. Vaš moto iz prošlosti – “Uzmi od bogatih i daj siromašnima”.

I danas ste idealista, ali oprezniji nego pre. Prvo ćete dva puta razmisliti, a tek onda reagovati. Otvarate svoje srce samo onim prijateljima koji su dokazali da to zaslužuju. U ljubavi ste previše zahtevni i sanjate o tome da je doživite telom i dušom.



Od 1. do 10. marta, od 27. novembra do 18. decembra



CAR

Imali ste ponosnu i ambicioznu ličnost i veliku inteligenciju. Uspeli ste da se popnete čak i na kraljevski presto, postali ste vladar velikog carstva. Vladali ste sa strogošću i disciplinom.

U ovom životu ne volite da vam zapovedaju i da vas drugi vode. Volite svoju slobodu i svim silama je pokušavate zadržati. Veliki ste individualac i odbacujete sve kolektivno. U ljubavi ste takođe sebični i sve vaše ljubavne veze su kratkotrajne.

Od 12. do 29. februara, od 20. do 31. avgusta



OMILJENI KRALJ I VLADAR

Nikada niste voleli nasilje. Sve što ste činili bilo je taktično i nežno i uspeli ste osvojiti mnoga srca. Međutim, vrlo često ste imali problema zbog ljubomore protivnika.

Danas ste vrlo osetljiva osoba i ljutite se kada se netko meša u vaše lične stvari. Bojite se usamljenosti i izolovanosti. Prema voljenoj osobi ste nepoverljivi i vrlo teški. Ne pokazujete svoje osećanja.

Od 20. aprila do 8. maja, od 12. do 19.avgusta

NEMILOSRDNI OSVAJAČ

Megalomanija i želja da nametnete svoju volju bile su najkarakterističnije osobine u vašem prošlom životu. Imali ste brojne protivnike. Bili ste nemilosrdni prema neprijateljima i onima koji bi stali na put vašem cilju.

U ovom životu mrzite autoritet i autoritativne ljude. Nastojite postići mir i sklad. Vaša žeđ za slobodom je vrlo jaka i stalno tražite nove avanture. U ljubavi ste jako ljubomorni, ali uvek ste spremni dati dušu osobi koja vas oduševljava ljubavlju i emocijama.

Od 9. do 27. maja, od 29. juna do 13. jula



OBRAZOVANA I MUDRA OSOBA

Vrlo dobro ste znali da je slava mač sa dve oštrice. Bili ste strogi prema sebi – greške nisu bile dopuštene. Shvatili ste da smrt nije samo fizički, već duhovni događaj.

U sadašnjem životu imate veliko poverenje prema ljudima. Autoritativna ste osoba s dobrom reputacijom. Ne podnosite površne “razgovore”. Prijateljstvo je sveta stvar za vas i vi ste odani prijatelj. U ljubavnom životu tražite istinu, nežnost i romantiku.



Od 11. do 31. marta, od 18. do 29. oktobra, od 19. do 31. decembra



VELIKI GOVORNIK

Bili ste vrlo pametan strateg s velikim govorničkim sposobnostima. Vaša slabost – vaša romantična strana i nežno srce. Ljubav ste iskusili telom i dušom, a dali ste više nego što ste primili. Nije iznenađujuće da ste postali osvetoljubivi nakon što su vam slomili srce.

U sadašnjem životu još uvek imate govorničke sposobnosti i tražite još jači odnos s drugima. Ne podnosite zločeste ljude. Za prijateljstvo ćete dati sve i vaši prijatelji uvek mogu računati na vas. U ljubavi ste vrlo sumnjičavi i ljubomorni.

Od 28. maja do 18. juna, od 28. septembra do 2. oktobra



PUSTOLOV NEŽNOG SRCA

Smisao života za vas bio je u tome da otkrijete nepoznata mesta. Imali ste vrlo znatiželjnu ličnost s divljom maštom i nastojali ste ugasiti žeđ za avanturom. Želeli ste da naučite mnoge strane jezike i posetite mnoga neotkrivena mesta.

Sada ste vrlo nezavisna osoba, s raznim interesovanjima. Ipak, nastojite da otkrijete nove horizonte i ne želite se usidriti na jednom mestu. U ljubavi tražite svoju srodnu dušu.



Od 1. do 19. aprila, od 8. do 17. novembra



POZNATI BUNTOVNIK

Vi ste stalno nastojali otkriti mistično. Imali ste veliku proročku moć i zasigurno ste učestovali u beloj magiji. Bili ste vrlo društveni. Vaša ljubav prema drugima bila je više duhovna nego fizička.

U sadašnjem životu ste autoritet s kritičkim umom. Jako cenite osetljive i mudre ljude. Sjajan ste psiholog, brzo shvatite što ljudi skrivaju od vas. U ljubavi dajete sve i želite isto od svog partnera.

Od 1. do 7. januara, od 19. do 28. juna, od 1. do 7. septembra, od 18. do 26. novembra



BRILJANTAN INTELEKTUALAC

Vaši glavni kvaliteti su bile iskrenost i inteligencija. Nije vam nedostajalo zavidnih neprijatelja zbog vašeg briljantnog uma. Vaše proročke vizije bile su duboko povezane s vašom intuicijom. Stalno ste žudeli za novim znanjima i otkrićima.

U ovom životu imate veliki osećaj dužnosti prema ljudima. Imate mnoge pozitivne osobine. Sada je vaš intelekt mnogo veći, a vi se trudite duboko istražiti dušu. Vaš moto je: “Želim otkriti korene svih tajni.”

