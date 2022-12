RUSKI PAR SE POPEO NA DRUGU NAJVIŠU ZGRADU NA SVETU - Slikali se na visini od 678 metara, vlasti Malezije istražuju incident (VIDEO)

U sredu su blogeri postavili fotografije sa vrha zgrade koje su brzo postale viralne na društvenim mrežama. Postupci ruskog para izazvali su reakciju korisnika koji su doveli u pitanje bezbednost njihovog čina, a zainteresovali su se i da li su „penjači” dobili dozvolu uprave tornja.

WATCH: #BNNMalaysia Reports A pair of Russian bloggers, Ivan Beerkus and Angela Nikolau, climbed onto the roof of the world's second tallest building, the Malaysian skyscraper #Merdeka118 (678 meters in height) authorities are investigating the incident. #Malaysia #KualaLumpur pic.twitter.com/Ly5yvDX21V

"Pošto je toranj u privatnom vlasništvu, prekršioci će biti procesuirani po zakonu. U potpunosti sarađujemo sa vlastima po ovom pitanju", rekao je portparol vlasnika kule, PNB Merdeka Ventures

On je dodao da će svako ko bude pronađen da je provalio u zgradu suočiti sa sudskim procesom. „Želimo da istaknemo da je zgrada Merdeka 118 i dalje u izgradnji i da bezbednost ostaje naš prioritet“, objasnio je predstavnik kompanije.

Gm❤️



It’s the most awesome building I have visited so far, and Kuala Lumpur is an amazing city, especially with this view😍 An honor for me to be there, I have dreamt about it for such a long time!



So happy and grateful to be able to witness this level of beauty🥰#KatoKrew pic.twitter.com/GmfvhqhzWo