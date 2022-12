ISPOD NJEGA AMBIS! SNIMAK HRABROG ELEKTRIČARA LEDI KRV U ŽILAMA: Pogledajte kako po zimi i snegu ide po dalekovodu (VIDEO)

Scena je zaista zastrašujuća.

Naime, na snimku se vidi električar koji ima zadatak da popravi dalekovod na ogromnoj visini.

On se kreće po dalekovodu poput pauka, a zaštitu mu predstavlja samo jedan kaiš, dok je ispod njega ambis.

Massive respect to all the workers out in this weather. This electrician's job helping to restore power isn't for the faint hearted. Esp when he needs to unbuckle for a few seconds 🫣 pic.twitter.com/2l8BN3FQVA