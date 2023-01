OJADIO KLADIONICU, A ONDA GA BRUTALNO PREVARILI: Došao da podigne 17.000 EVRA, pa doživeo veliki ŠOK!

Pre početka SP, mladić po imenu Liam Manifold uložio je 10 funti (11,3 evra) na neverovatnu kombinaciju - Argentina osvaja Mundijal u Kataru, Francuska stiže do finala, a Mesi će biti proglašen za najboljeg igrača turnira.

Sve je pogodio, ali na kraju nije dobio novac koji je zaslužio.

Trebalo je da dobije 15.000 funti (17.000 evra), ali kladionica mu je ponudila sramnu isplatu od svega 660 funti.

Tri odvojena tipa kombinovao je na jednom tiketu i ukupna kvota je bila 1495, kada to pomnoži sa uloženim novcem (10 funti) dobitak bi trebalo da bude gotovo 15.000, međutim, kladionica ne misli tako.

Liam Manifold had already decided how to spend the money and said the bookie should honour the bet after accepting his stakehttps://t.co/7zckLXlLtr