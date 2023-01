PREDVIDEO JE ATENTAT NA KENEDIJA, A ŠTA NAS SADA ČEKA?! Nostradamus za godine pred nama najavio SEDAM KRUGOVA PAKLA - AKO BUDE OVAKO, CRNO NAM SE PIŠE!

Vidovnjak koji je predvideo atentat na Kenedija kaže da će 2023. obeležiti dolazak Antihrista, sukobi, ratovi, glad... Uslediće apokalipsa i kraj sveta.

Kraj sveta. Sve će početi apokalipsom, ići će preko Antihrista, da bi se završilo plamenom za grešnike. To su predviđanja čuvenog "proroka propasti", kako su zvali Mišela de Notr-Dama, za ovu godinu.

Pre gotovo 500 godina Nostradamus je objavio knjigu koja sadrži 942 predviđanja budućnosti. U knjizi je najavio Drugi svetski rat, Francusku revoluciju, atentat Džona Kenedija, kao i terorističke napade 11. septembra na Svetski trgovinski centar u Njujorku, pa čak i pandemiju koronavirusa. Ako je verovati njegovim vizijama, 2023. će biti paklena i sve će se dešavati kroz osam krugova.



1. Sunce će spržiti more

U malom odlomku o neminovnom uništenju mora, Nostradamus predviđa da će "sunce spržiti blistavo more" i da će "ribe Crnog mora žive ključati". Nedavna istraživanja navode da bi, zapravo, mnoge vrste riba, i to baš one koje se najčešće jedu, mogle da budu suočene s izumiranjem kao posledice globalnog zagrevanja.



2. Bakingemska palata u plamenu

Nostradamus je predvideo da će 2023. svet videti "nebesku vatru na kraljevskom zdanju". U doslovnom tumačenju, ovo bi moglo značiti da meteor ide pravo ka Bakingemskoj palati. Metaforično, plamen bi mogla da izazove Netfliksova serija u kojoj su princ Hari i Megan Markl izneli prljav veš britanske kraljevske porodice ili neka druga "bomba" koja se sprema u 2023.

3. Rat, apokalipsa

i ljudi mrtvi od zla (slika rat u Ukrajini)

Sedam meseci velikog rata, ljudi mrtvi od zla, to je Nostradamus video i prva asocijacija je na razorni rat u Ukrajini.

Proročanstvo ukazuje na to da će sukob u 2023. da eskalira u svetski rat, što bi, s obzirom na nuklearne arsenale, moglo da se izjednači s apokalipsom.

4. Dolazak Antihrista

Nostradamus piše da će oko 2023. "Antihrist vrlo brzo uništiti Trojstvo".

- Njegov rat će trajati 27 godina. Nevernici će biti mrtvi, zarobljeni, prognani. Krvlju, ljudskim telima, vodom i crvenim gradom prekriće zemlju - napisao je prorok.

5. Građanski nemiri

S obzirom na trenutnu krizu zbog troškova života i rastuće globalno zatopljenje, građanski nemiri mogli bi se u 2023. rasplamsati.

- Lice, namazano mlekom i medom, leži na tlu - upisao je Nostradamus.

Prema tumačenjima, reč je otporu protiv bogatih kad se ljudi budu borili protiv propadanja.

6. Propast Crkve s novim papom

Nostradamusova iduća prognoza za 2023. jeste dolazak novog pape koji će naslediti Franju. Najavio je da će papa Franjo biti posljednji pravi papa i da će njegov naslednik prouzrokovati propast Crkve kakvu danas poznajemo.

- U konačnom progonu svete rimske crkve Rimljanin Petar će voditi svoje krdo među brojnim poteškoćama, nakon čega će grad na sedam bregova biti uništen, a sudac će suditi ljudstvu... Kraj - napisao je prorok.

7. Mask na Marsu (slika mars i Mask)

Nostradamus je u svojoj knjizi tajanstveno spomenuo "pad svetlosti na Mars".

To bi se moglo pojasniti s kretanjem planeta prema natrag na nebu, odnosno retrogradnim kretanjem.

S druge strane, moglo bi se odnositi i na nastojanja ljudi da slete na tu planetu. Ilon Musk, osnivač "Spejseksa" i novi vlasnik "Tvitera", dugo najavljuje da će do 2029. sleteti na Mars.

8. Čovek će jesti drugog čoveka

Posle korone i trenutnog rata u Ukrajini svet se suočava s ekonomskom krizom. Francuski vidovnjak najavio je da će cena pšenice porasti toliko da "će čovek jesti drugog čoveka".

Činjenice:

Mišel de Notr-Dam, poznatiji kao Nostradamus



- francuski astrolog, lekar i vidovnjak



- knjigu proročanstava objavio je 1555.



- veruje se da je njegov mračni pogled na svet oblikovan Starim zavetom i traumom zbog gubitka žene i dece usled bolesti



- zbog nemoći da izleči one koje je najviše voleo, pokušao je da unapred upozori čovečanstvo na opasnosti koje mu prete

