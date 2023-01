ŠOKANTNO PRIZNANJE PRINCA HARIJA: Naterali su Kejt Midlton da to uradi, razlog je sumanut

Princ Hari je u svojim memoarima otkrio da su kralj Čarls i njegova supruga Kamila naterali princezu od Velsa, Kejt Midlton, da promeni ime.

Midltonova je morala da promeni ime kada se udala za princa Vilijama i umesto Ketrin se zove Kejt, a razlog je, kako piše Hari, previše sebičan.

Naime, Čarls i Kamila su tražili od Midlton da promeni ime iz Ketrin u Kejt, jer u porodici ima previše ljudi čija imena počinju na slovo "C". Čarls, Kamila i Ketrin su tada imali početno slovo "C", a to je bilo previše. za kraljevsku porodicu.

Kralj i kraljica su tvrdili da bi bilo veoma zbunjujuće da Kejt ostavi svoje pravo ime, posebno kada koristi šifre ili lične monograme kraljevske porodice, piše Dejli mejl.

Naveli su i da je Hari u svojoj knjizi napisao da se Čarlsu veoma dopala kosa Kejt Midlton i da je pričao o njenoj dugoj, smeđoj kosi.

Čarls i njegova pokojna majka Elizabeta Druga preferirali su žene sa spuštenom kosom i minimalno našminkane, pa je zato i Megan Markl došla da upozna Čarlsa i Kamilu upravo u takvom izdanju.

Podsećanja radi, Harijevi memoari, pod nazivom "Sper" ("Rezerva"), izlaze 10. januara, a knjiga je dobila ime po tome što je Čarls rekao Dajani nakon rođenja Harija da mu je donela još jednog naslednika i "rezervnog".

