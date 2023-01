ISTORIJSKI DOGAĐAJ - Uspešno lansiran prvi orbitalni satelit iz zapadne Evrope (FOTO)

Orbitalni satelit Virdžin Orbit uspešno je lansiran iz Kornvola u Velikoj Britaniji.

Modifikovani Boing 747 s raketom pričvršćenom ispod krila letelice nakon sat vremena iznad Atlantika će spustiti raketu na visini od oko 10.000 kilometara.

Raketa će biti aktivirana dok avion bude u letu, u postupku poznatom kao horizontalno lansiranje, prenose britanski mediji.

Excitement will be building at @SpaceCornwall tonight ahead of the UK’s groundbreaking @VirginOrbit launch. I’ll be talking to @BBCNewsnight later about the mission. It has taken a monumental effort from many to get this far. Let’s make #LaunchUK routine 🚀 #CountdownToCornwall pic.twitter.com/5vpviS1vwj — Tim Peake (@astro_timpeake) 09. јануар 2023.

Virdžin Orbit, koji je u delimičnom vlasništvu milijardera Ričarda Brensona, objavio je da će devet satelita biti raspoređeno u Nisku orbitu oko Zemlje (LEO) s njihove rakete.

The Virgin Orbit dubbed "Cosmic Girl" has taken off from Cornwall in the first ever rocket launch from UK soil https://t.co/EwNazU94E2 — ITV News (@itvnews) 09. јануар 2023.

Ovo je prva misija izvan baze Virdžin Orbita u Sjedinjenim Državama.

🇬🇧 #StartMeUp is the first orbital spaceflight from UK soil. Launched by @VirginOrbit with @spacegovuk, @UKSpaceCmd & @SpaceCornwall, it marks the beginning of a new era of spaceflight in the UK.



🛰️ What’s being launched? Why Cornwall? @d_p4tel explains: https://t.co/Lgl3CqGYy2 pic.twitter.com/5LeE5a9P00 — National Space Centre (@spacecentre) 09. јануар 2023.

Uspešno testiranje je obavljeno 2. januara. Projekat lansiranja satelita je nazvan "Start mi ap" ("Pokreni me"), po poznatoj pesmi slavnog britanskog benda Roling Stouns, a u pitanju je zajednički projekat Virdžin Orbita, Agencije za svemir Ujedinjenog kraljevstva, grada Kornvola i Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva.

Autor: š