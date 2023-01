AMERIČKI GITARISTA I AUTOR DŽERI DŽOSEF 11. FEBRUARA U LISABON BARU

Jedan od najvećih tekstopisaca i izvođača uživo, Džeri Džosef (Jerry Joseph ) nastupiće prvi put u Lisabon baru u mts Dvorani 11. februara sa početkom u 20h, kada će ujedno promovisati aktualni studijski album "The Beautiful Madness“. Karte su u od danas u pretprodaji u ograničenom broju, po promotivnoj ceni od 1200 dinara.

Džosef je, kako ga stručna javnost opisuje: "trostruka prijetnja": plodan i uspešan tekstopisac, uverljiv pevač i neodoljiv izvođač. Poreklom je iz Los Anđelesa, a u više od 30 godina karijere kao solo umetnik, ali i sa bendom The Jackmormons, supergrupom Stockholm Syndrome, duom The Denmark Veseys i njegovim voljenim kultnim bendom iz 80-ih Little Women, proputovao je svet i doživeo razne dogodovštine, što se i odražava u njegovim brojnim pesmama.

Oni koji su ga već videli i čuli uživo uverili su se da oko sebe lako okuplja verne obožavaoce, čiju odanost nagrađuje beskrajnom energijom na pozornici i katarzičnim tekstovima.

Album "The Beautiful Madness“ objavljen je tokom 2020. godine i dobio je odlične kritike. Na iznenađenje mnogih koji ga znaju, ovo mu je tek prvi album, koji je objavio u Evropi, a po redu čak 29. album.

Album je objavio Decor Records u Evropi, Velikoj Britaniji, Australiji i Novom Zelandu i Cosmo Sex School/Soundly Music u Severnoj Americi.

Na albumu ga prati grupa Drive-By Truckers, a produkciju tog albuma potpisuje njihov frontmen Hood Patterson, koji kaže: “ Džeri je za mene ikonska figura koja bi, u nekoj alternativnoj stvarnosti, lako mogla biti jedna od najvećih svetskih zvezda. Jedan od najboljih nastupa uživo koje sam ikada video i jedan od mojih omiljenih tekstopisaca ikada."

U više od 30 godina Džeri Džosef je prikupio impresivan katalog dela, zavidne pečate u pasošu i usavršio svoje koncertne nastupe, svirajući preko 150 nastupa godišnje. Neumorni umetnik je uz brojne turneje osnovao neprofitnu organizaciju Nomad Music Foundation, koja deluje kao svojevrsna rokenrol škola za raseljene tinejdžere u konfliktnim područjima.

Pored brojnih gitara koje je poklonio tinejdžerima, održao je i brojne tečajeve gitare u kampovima u Kabulu, Afganistanu....Ove misije koje menjaju živote predstavljene su u Rolling Stone, Relix i PBS News Hour.

Primljen je u Oregon Music Hall of Fame 2015.godine.



"The Beautiful Madness is both prophetic and apocalyptic, quickly becoming a revelation for all who have ears to hear." – No Depression

"This should be a contender for Album of the Year... a one-of-a-kind devastating album that needs your immediate attention." – Glide Magazine

“Jerry Joseph has created nothing short of a masterpiece. This is a candidate for Album of the Year. Period.” – Folk Radio

“Brimming with soul.” – Mojo

“Powerful and versatile.” – Americana Highways

“Album of the month.” – Uncut

