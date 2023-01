SUTRA JE PETAK 13. - sujevernima je OVO STROGO ZABRANJENO, a veruje se da je SAMO JEDAN DAN BAKSUZNIJI

Broj trinaest odvajkada važi za baksuzan broj, a fobija je negde toliko jaka, da čak ne postoje zgrade sa 13. spratom, niti stanom pod tim brojem.

Uz sve to, postoji verovanje da je petak 13. nesrećan, a toliko je popularno ovo mišljenje, da su čak snimani i horor filmovi ovog naziva.

Međutim, u Španiji, za nesrećan i baksuzan smatra se četvrtak 13. Naime, na španskom jeziku, utorak se kaže “martes” što dolazi od reči Mars- rimskog boga rata. Zato, četvrtak, pa još 13., donosi nevolje.

Da li je petak 13. zaista baksuzan? Donald Dosej, osnivač Centra za upravljanje stresom i Instituta za fobije u Severnoj Karolini, navodi da 21 milion ljudi pati od ove fobije. Njihovi simptemi variraju od blage anksioznosti do pravog paničnog napada, navodi se u broju magazina “Nešenel džiografika” iz 2004. godine. Prema procenama Dosejevog centra, svakog petka 13. izgubi se oko 800 miliona dolara. Razlog je to što ljudi, verujući da je u pitanju nesrećan dan, izbegavaju da odu na posao, putuju, pa čak i odu do prodavnice iz straha da će se dogoditi nešto loše. Iako postoji veliki broj pretpostavki u vezi s time kako se javilo verovanje da petak 13. donosi nesreću, ne postoji konačan odgovor na ovo pitanje. Dosej navodi da se ovo verovanje može pratiti do nordijskog mita o večeri u Valhali – na nju je bilo pozvano 12 bogova, ali se pojavio 13, koji je prouzrokovao sveopšti haos. Tomas Fernsler, matematičar sa Univerziteta u Delaveru, poznatiji je pod imenom Doktor 13. Taj nadimak dobio je zbog izuzetno detaljnog istraživanja koje je sproveo na ovu temu. On je ustanovio da je Isus razapet na petak 13, kao i da je nezavidan položaj broja 13 prouzrokovala njegova pozicija iza broja 12 koji numerolozi smatraju kompletnim brojem jer toliko ima meseci u godini, znakova zodijaka, bogova na Olimpu, plemena Izraela, apostola - Isusovih sledbenika, božićnih dana i jaja u tucetu.

Petak 13. se skoro svuda u svetu smatra za baksuzan dan. U hrišćanstvu se smatra da je upravo na petak Eva dala Adamu jabuku koja ih je izbacila iz Rajskih vrtova. Veruje se i das u oni umrli na petak.

Prema istom verovanju, Solomonov hram je uništen na taj dan. Isus je razapet u petak pa je i to potvrdilo tezu hrišćanstva da je to loš dan.

S druge strane, određeni naučnici tvrde da se petak smatrao lošim danom i pre,hrišćanstva.

Da se peti dan u sedmici zove upravo ovako, odredila je skandivanska boginja Frig. Ona je bila boginja ljubavi, lepote, smrti i rata, pa je narod verovao da je taj dan izuzetno loš dan za venčanje.

Petak je najveću popularnost dobio u 18. i 19. veku, a tada se pojavio i broj 13 kao smrtonosna kombinacija za sujeverne.

On je takođe došao kao rezultat hrišćanstva, jer je Juda bio 13 apostol za Isusovim stolom koji ga je izdao.

I vikinzi su verovali u mit o 12 bogova koji su večerali u Valhali, gde se kao 13. gost pojavio Loki, bog vatrei prevare, i ubio boga radosti.

13 ČINJENICA o petku 13.

1. U Formuli 1 ne postoji bolid sa brojem 13. Ovaj broj je uklonjen nakon što su dva vozača poginula, a obojica su vozili bolide sa brojem 13.

2. Veliki broj bolnica nema sobu sa brojem 13, neki neboderi ni taj sprat, a ni aerodromi nisu imuni pa katkad izostave Izlaz broj 13.

3. Neki smatraju da je umalo tragična sudbina Apola 13-tog ka mesecu dokaz da je broj 13 nesrećan broj.

4. “Quatrorzieme” je naziv za profesionalnog 14. gosta kog Francuzi unajme ako imaju samo 13 gostiju na večeri.

5. Prema gregorijanskom kalendaru najveća je verovatnoća da će 13. u mesecu pasti baš u petak nego bilo kog drugog dana u nedelji.

6. U Španiji i Grčkoj smatraju da je utorak 13. nesrećan dan.

7. Četiri od 12 filmova „Petak 13" bila su prikazana baš na petak 13.

8. Uvek ima najmanje jedan, a najviše tri petka 13. svake godine.

9. Na ulicama Firence, kuće koje se nalaze između broja 12 i 14 označene su kao dvanaest i po.

10. Prema „Smitsonijan“ magazinu, strah od broja 13 košta SAD milijardu dolara godišnje, s obzirom da mnogi ljudi taj dan ne putuju vozom, avionom, ili čak i ne kupuju ništa u prodavnicama.

11. U nordijskoj mitologiji postoji 12 dobrih i trinaesti, zli bog, Loki.

12. Kada je vešanje bilo popularan način egzekucije, do vešala je uvek vodilo 13 stepenica, a na omči se nalazilo 13 čvorova.

13. U Mesopotamiji, Hamurabijev zakon nema broj 13 u svojoj brojnoj listi pravila.

Oni koji veruju da je petak 13. baksuzan dan savetovaće vam da danas ne radite ove stvari:

NE PROLAZITE ISPOD MERDEVINA

Ovo verovanje ima korene u ranom hrišćanstvu. Naslonjene merdevine formiraju trougao sa zidom i tlom, što predstavlja sveto trojstvo, koje ne sme biti narušeno. Ne iskušavajte sreću i zaobiđite ih!

ZAOBIĐITE CRNE MAČKE

Praznoverni smatraju da mačka donosi nesreću ako ispred,nekoga pređe put sa leve na desnu stranu. Ako vam, ipak, pređe put vratite,se tri koraka unazad.

Jedna od najvažnijih boginja u Egiptu bila je Bast (ili Bastet), mačka-boginja. Kako bi izbrisali svaki trag drugih religija hrišćanski sveštenici su navodno svoje podanike ubeđivali das u crne mačke zli demoni

RAZBIJENO OGLEDALO

U starom Rimu ljudi su se ogledali u besprekorno mirnoj vodi bazena.Smatralo se da odraz u stvari predstavlja nečiju dušu, te da je opasno baciti kamen u bazen dok se neko ogledao. Isto praznoverje je kasnije prešlo i na ogledala.Prema verovanju, onoga ko slomi ogledalo čeka sedam godina.

PROSUTA SO

Prosuti, rasipati ili od nekoga pozajmiti so znak je loše sreće i razdora. Ovo sujeverje verovatno datira još iz davnih vremena kada je so predstavljala veoma vrednu robu. Ako je već porospete pokupite je i bacite preko glave.Neki tvrde da je Juda,prosuo so tokom poslednje večere sa Isusom.

UBITI BUBAMARU

Ubistvo ovog insekta donosi lošu sreću jer ona prema nekim verovanjima predstavlja Devicu Mariju.

TUĐA KAŠIKA

Veruje se I da će maler poterati one koji jedetu tuđom kašikom. Kako bi se u ovom slučaju razbio maler, potrebno je tri puta brzo dunuti u kašiku i tako oterati lošu sreću.

SPOTICANJE

Ko se na neko mestu spotakne, trebao bi se vratiti i preko tog mesta još jednom pređe da ga u suprotnom ne bi stigla nesreća.

USTAJANJE NA LEVU NOGU

Sujeverni kažu da nikada iz kreveta ne treba ustajati na levu nogu, a pogotovo ne na petak 13.

LEVA ČARAPA

Postoji I verovanje da nikada ne treba obuvati, ni skidati prvo levu,čarapu.

KADA ZEVATE, STAVITE RUKU NA USTA

Ovaj običaj su nam u amanet ostavili naši preci, koji su verovali da će zli duhovi ući u nas dok zevamo – pravo kroz usta.

OTVARANJE KIŠOBRANA

Moguća je uzročno-posledična veza zla (kiša) i zaštite (kišobran). Gde je jedno, tu je i drugo. Otvaranjem kišobrana tamo gde nema zla, zapravo kiše, prizivate neko drugo zlo.

Da li znate kako se zove strah od broja 13?

Veliki broj građevina, uključujući hotele i bolnice ne poseduje 13. sprat jer se veliki broj ljudi plaši ovog broja. Ovo stanje naziva se triskaidekafobija, a od njega su patili i Napoleon i Frenklin Ruzvelt, koji su odbijali da putuju 13. dana bilo kojeg meseca,i nikada nisu ugostili trinaestoro gostiju. Prema livescience.com, Mark Tven bio je jednom prilikom 13. gost na večeri za koju je njegov prijatelj rekao da bi najbolje bilo da je izbegne. - Ta večera je zaista bila nesrećna - rekao je Tven kasnije svojem prijatelju, navodeći da je bilo hrane samo za dvanaestoro ljudi. Neke aviokompanije ukinule su 13. red u avionima kako ne bi plašile sujeverne putnike. Među njima su Air France, Emirates, Lufthansa i Ryanair. U holandskom gradu Utrehtu na železničkoj stanici ne postoji peron sa brojem 13, a i mnogi muzičari na svojim albumima nemaju pesmu pod tim rednim brojem.

Autor: