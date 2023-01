NEVEROVATAN PODUHVAT NAUČNIKA: Rekonstruisali lice faraona Ramzesa II kada je bio na vrhuncu moći (FOTO)

Faraon Ramzes je u istoriji ostao upamćen kao jedan od najdugovečnijih - vladao je 66 godina, zbog čega se većina njegovih podanika plašila da će nakon njegove smrti svi nestati, prenosi Daily Mail.

- Na moja maštanja o izgledu Ramzesa II je umnogome uticao izgled njegove mumije. Međutim, rekonstrukcija je pomogla da stvorimo pravo lice i to veoma zgodno ako mene piatate - rekla je Sahar Salim sa Univerziteta u Kairu, koja je napravila 3D model njegove lobanje.

Proces pravljenja modela 3D lobanje nije bio dovoljan, jer je konačan cilj bio rekonstrukcija njegovog lika u trenutku kada je bio na vrhuncu svoje moći.

Meet Ramesses II: Scientists reconstruct the 'handsome' face of ancient Egypt's most POWERFUL pharaoh for the first time in 3,200 yearshttps://t.co/XNLDTcUDrR pic.twitter.com/gsWhj7Ql1z