Danas je Svetski dan kokica: Gde je njihovo mesto u zdravoj ishrani

Kombinacije poput dobrog filma i odličnih grickalica svima su na listi večernjeg užitka, pogotovo kada vam je u planu puna činija kokica.

Da li su one zdrav izbor ili se radi dobrog načina ishrane moramo odreći ovog omiljenog večernjeg zalogaja?

Stručnjaci navode da su kokice uglavnom veoma zdrave, u zavisnosti od toga kako ih jedete, prenosi "Menshealth.com"

- Definitivno smatram da su kokice zdrave grickalice! Ne samo da su jedna od onih vrsta hrane koja nas zasiti veoma brz0, već se lako prave i vrlo su pristupačne. Samo je pitanje da li ih jedete sa nekim dodacima i da li ih spremate sa više ili manje nekog ulja, jer u tom slučaju lako im možete umanjiti benefite - govori nutricionista Marjan Volš.

Ipak, kokice nude razne zdravstvene prednosti jer su prepune hranljivih materija i antioksidanata, a grickanje celog zrna može vam pomoći da povećate unos vlakana. Ukoliko su kokice vaš omiljeni izbor, biće vam sigurno drago da čujete da su zdravije od drugih grickalica koje sadrže dosta šećera ili soli.

Ovo su neke od ključnih prednosti kokica.

1. Cela zrna

Ovo nekima može zvučati čudno, ko još gricka samo oblačić oko zrna a da ostatak ne pojede? Ali, svakako je dobro pojesti i to zrno jer je ono upravo baza zdravlja za ovu hranu. Konzumiranje celih žitarica dovodi se u vezu sa manjom učestalošću srčanih bolesti i dijabetesa. Zato, pripremite zube i prepustite se.

2. Unos vlakana

Prema istražuivanjima, kokice sadrže više vlakana od hleba. Porcija kokica od tri šolje sadrži od tri do četiri grama vlakana, kaže Volš. Preporučuje se da muškarci unose od 30 do 38 grama vlakana dnevno, dok je ženama potrebnon od 21 do 25 grama. Vlakna pomažu u kontroli šećera i holesterola u krvi, regulišu rad creva i pomažu u kontroli težine.

3. Osećate se sitim

Nutricionisti navode da kokice zbog svog oblika deluju veće nago što jesu zapravo. Ta varka je razlog zbog kog nam mozak govori: "Nema više mesta, dosta!". Dakle sitost se brzo postiže, ali i zadovoljstvo time.

Jedna šolja običnih kokica spremljenih bez dodavanja putera, soli ili drugih preliva – sadrži oko 30 kalorija. Što bi prostim računom zaključili da tri šolje kokica sadrže manje od 100 kalorija.

4. Multivitaminska bomba

Sadrži više 10 vitamina i minerala kao što su B6, kalcijum, cink, magnezijum i još, što je dovoljan razlog da nam budu opcija i kad je vreme podložno virusima.