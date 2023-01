SVEMIR IZ SENKE - Zabeležene fantastične fotografije Zemlje i Meseca (FOTO)

Ime „Danuri“ su za sondu odabrali građani Južne Koreje, a ono je sastavljeno od korejskih reči „mesec“ i „uživanje“. Oko Meseca će kružiti 11 meseci, a sada je poslala zaista sjajne crno-bele fotografije Meseca i Zemlje. Orbiter leti na udaljenosti od 100 kilometara iznad lunarne površine.

Podaci koje orbiter prikuplja koristiće se za buduća istraživanja, uključujući program „Artemis“ čiji je cilj sletanje ljudi na lunarni južni pol krajem 2024. godine. Fotografije sonde bi mogle pomoći u odabiru lokacija za sletanje „Artemis“ misija, kao i za mapiranje resursa poput vode.

Južna Koreja je potpisala sporazum 2021. godine, te sarađuje s američkom svemirskom agencijom Nasom u istraživanjima Meseca. Sonda sadrži šest instrumenata uključujući kameru „Šadou kem“, koju je finansirala Nasa, a razvio Državni univerzitet u Arizoni, prenosi portal „Kliks“.

Univerziteti i istraživački instituti u Južnoj koreji su razvili kameru visoke rezolucije za izviđanje budućih lokacija za sletanje, polarizovanu kameru za analizu površinskih čestica, instrument za merenje lunarnog magnetnog polja i spektrometar gama zraka za identifikaciju elemenata na lunarnoj površini.

Glavni cilj „Šadou kema“ je da snimi fotografije regija koje su stalno u senci i koje se nalaze blizu lunarnih polova, a koje će pomoći istraživačima u potrazi za ledom, pri mapiranju terena i praćenju sezonskih promena.

„Šadou kem“ je nekoliko stotina puta osetljiviji od kamera koje ima Nasin lunarni oribiter, a to mu omogućava da snima detaljnije fotografije u neverovatno tamnim uslovima.

